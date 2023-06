Les formations aux métiers du livre, région par région

L’Internationale Publishers Association Academy est maintenant en ligne pour aider les éditeurs du monde entier à améliorer leurs compétences. Le lancement se fait avec trois institutions prestigieuses : The Center For Publishing de la New York University School of Professional Studies, Oxford International Center for Publishing et le Publishing Training Center au Royaume-Uni. Ces différents cursus débuteront en mars et seront complétés par une série de conférences de l’IPA.