Des manuels scolaires labellisés, achetés par l'État

Pour remporter « la bataille des savoirs », le ministre propose aux enseignants des programmes définis par des objectifs annuels. Langues, mathématiques sont concernés avec deux axes pour septembre 2024 : pour les maths et le français, au premier degré, des manuels labellisés et l’achat assuré par l’État des ouvrages pour CP et CE1, qui équiperont élèves et enseignants.

De fait un tiers des classes de primaire ne possèdent pas ces ouvrages — 60 % pour le Cours Préparatoire. Ces documents reposeront sur « des méthodes pédagogiques efficaces et éprouvées », afin de remonter le niveau et les résultats des élèves. Des supports désormais « indispensables » pour les professeurs.

Cette progression de chacun passera par un engagement de l’État, au côté des communes, pour l’achat de manuels de lecture et de mathématiques pour chaque élève de CP et de CE1.

Label manuel ou le beau manuel ?

S’appuyant sur l’exemple du Japon ou du Portugal, la France se dotera d’un système de certification de la qualité des manuels scolaires. Cette procédure, tout en préservant la liberté des éditeurs et la pédagogie des enseignants, impliquera des laboratoires de recherche, des enseignants et des inspecteurs généraux. Les textes seront examinés par des certificateurs qui attribueront un label aux manuels répondant aux critères établis dans un cahier des charges national.

Une véritable rupture, puisque ce financement relève de la compétence des collectivités et que la démarche du ministre n’a manifestement pas été réfléchie avec les maires de France. Le principe de cofinancement que ce changement implique n’a pas non plus été présenté.

Rupture, parce que seuls les collèges bénéficient à ce jour d’un financement et d’une fourniture de manuels aux élèves, selon Article L211-8 du Code de l’Éducation. En outre l’Association des Maires de France avait assuré à l’Assemblée nationale que si le label apporterait une garantie forte, cette mesure impliquerait une participation économique significative de l’État.

Mis en examen...

Pour autant, un label implique une restriction dans le libre choix par les enseignants de leur outil pédagogique. Valérie Barthez, directrice de l’association Les éditeurs scolaires (collectif de 27 éditeurs) souligne que les programmes devront être connus au moins un an à l’avance.

« Nous ne sommes évidemment pas opposés à un examen en amont, mais le système est déjà très vertueux. Dans un monde où la concurrence est importante, les éditeurs proposent des manuels conformes aux recommandations de l’Éducation nationale. Aujourd’hui, en lecture, on ne trouve plus un seul manuel reposant sur la méthode globale », indique-t-elle au Figaro.

Pour obtenir le label, les supports seront examinés en regard du respect du programme, d’un côté et de l’autre, de leur qualité pédagogique. Des approches nécessitant des garde-fous autant qu’une liberté éditoriale : l’équilibre semble difficile à garantir.

Moins d'élèves, car moins d'enfants

Début janvier, le bilan démographique de l’Insee pour 2022 montrait un déclin des naissances, avec 723.000 enfants soit 19.000 de moins, atteignant « un point bas historique après une augmentation en 2021 liée aux conséquences de la crise sanitaire ».

Une diminution qui aura pour conséquence évidente, estimaient des éditeurs scolaires, la fermeture de classes de primaires, d’ici quelques années, puis de collège et de lycée, par répercussion. Une situation qui impliquera une diminution des élèves, et par définition, des manuels scolaires nécessaires.

« Les tendances actuelles visaient des restrictions budgétaires, avec l’acquisition de licences numériques, moins onéreuses sur une année. Plusieurs éditeurs ont emboîté le pas à cette logique, prenant part aux appels d’offres », nous assurait un responsable éditorial. « Cela implique la véracité des informations, autant que la conformité des ouvrages aux programmes. »

L’annonce du ministre bouscule quelque peu les projections déjà à l’œuvre. « La chute des revenus liés aux manuels est prévisible, à moyen terme, si la tendance est mauvaise. Or, sur le long terme, les écrans posent question quant aux capacités d’assimilation. Avec le recul d’une dizaine d’années, on a largement pris conscience de cette difficulté », poursuit-il.

Sur un million d’enseignants, la France dispose-t-elle d’un nombre suffisant de digital natives pour que le corps enseignant s’empare de cet outil ? Les banques de ressources numériques en partage, où les professeurs communiquent leurs cours ont-elles un avenir ?

Observant que s’écoule de plus en plus de temps entre deux cycles de réformes scolaires — de 4 à 5 ans pour le collège, nous sommes passés à 7, voire 8 ans — le projet de Gabriel Attal laisse donc songeur. « Les contraintes budgétaires sont lourdes à tous niveaux : Etat pour le collège, communes pour le primaire et Régions pour le lycée. Cette labellisation et l’implication de l’État soulèvent de nombreuses questions… »

Crédits photo : Gabriel Attal - ministère de l'Éducation nationale