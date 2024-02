Cinq étudiantes à la rencontre des professionnels du livre

Lucie, Ramatoulaye, Jade, Florie et Justine ont toutes en commun cette 3e année à l’IUT de Lille, sur le site de Tourcoing : au menu, Information, Communication, Métiers du livre et du patrimoine. Vaste repas en perspective. Durant les deux journées professionnelles qu’a proposées l’Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France, elles étaient bénévoles. « Et surtout volontaires : la directrice de formation, Céline Tellier, avait évoqué ces rencontres et proposé d’y participer. »

Conclusion, les voici embarquées au cœur de l’interprofession pour 48 heures de marathon, au milieu des éditeurs, libraires, bibliothécaires de la région. « C’est l’occasion de découvrir un peu les coulisses, l’envers du décor », rallient-elles sans équivoque : « On découvre le monde éditorial, avec une vision plus professionnelle. »

Toutes n’ont pas la même formation avant d’arriver dans cette troisième année : passionnée par tout ce qui touche à l’Asie et au dessin Florie est la seule à avoir passé deux ans de BUT (Bachelor universitaire de technologie) et disposer d’une expérience en stage, aux éditions Glyphe, en 2023.

Ramatoulaye avait, elle aussi, réalisé un stage, chez Gafé, maison d’édition malienne : « Je faisais tout avec le créateur : les relations presse, la lecture de manuscrits, de l’événementiel. C’est toute cette dimension qui m’a donné l’envie d’en faire mon métier. » Son parcours universitaire fut des plus éclectiques : de l’économie, de l’histoire, avant d’arriver à l’IUT…

Se frotter aux acteurs de l'édition

Cette 3e année de formation initiale ne leur permet pas d’intégrer des structures professionnelles : seul un stage, pour certaines encore à trouver, confrontera leur cursus à une expérience in vivo. Une perspective que Lucie attend avec impatience, « dans le secteur jeunesse ou scolaire, je n’ai pas tranché. Mais je descendrai sur Paris pour travailler en français langues étrangères », assure celle qui a passé une année à enseigner le français en Allemagne.

« L’idée, c’est de rencontrer des gens, de se faire des contacts », ajoute Jade, avec un sourire : « Pour le moment, ça n’a pas trop fonctionné. » Mais elle persiste et au fil de la journée, trouve des interlocuteurs comme Pascal Mériaux, directeur du Pôle BD Hauts-de-France. « J’aime la bande dessinée, le roman, le manga : j’ai fait une licence de Lettres et l’édition m’intéresse, particulièrement le segment jeunesse, plutôt côté graphique. » Pourquoi ? Elle répond avec aplomb : « Pour lire les livres avant tout le monde ! »

Si l’écosystème du livre passionne tout autant Justine, son métier tournera autour des livres, plus que dans leur publication. « Je vise un poste de relation libraire, plus tard. Cette connexion entre le lien avec les libraires, la surdiffusion et le volet événementiel que cela implique m’intéresse particulièrement. » Et là encore, rien n’interdit de lire les livres avant tout le monde, bien au contraire.

J'étais là, tout simplement

Au fil de ces deux journées, nous les croisons, que ce soit sur le stand de l’Agence ou entre les participants, en groupe. « On comprend que c’est un petit monde, donc que les liens sont faciles à faire entre les personnes », soulève Lucie. « Tout marche par réseau », ajoutent Justine et Florie : « Tout le monde se connaît. Mais cela nous dit aussi qu’il n’est pas forcément évidemment d’entrer dans cet univers. Les places sont chères, forcément. »

Le matin, elle accueillait les arrivants à la gare, fournissaient les tote-bags contenant le programme et autres goodies (dont le PCSES, Projet Culturel, Scientifique, Éducatif et Social, accompagné de marque-pages). « On participe aussi à la logistique de l’événement, à notre mesure bien entendu », reprend Ramatoulaye. Jusque dans les feuilles d’émargement à remplir : « C’est toujours un premier contact avec les intervenants et les personnes venues assister aux échanges. »

Pourtant, Florie s’inquiète de l’avenir : « La difficulté que l’on rencontre tient à ce que notre formation n’est pas très bien identifiée, ou que les professionnels en dehors de la Région, ne connaissent pas l’existence du BUT. » Au point d’exprimer des doutes sur leurs capacités. Pourtant, toutes sont engagées dans un projet de livre, à travers les éditions Méli Mélo, entièrement pilotées par les élèves du DUT, depuis 2010.

Une confrontation qui frotte un peu plus au réel de l’industrie… en attendant d’en faire leur métier.

Crédits photo : (debout de gauche à droite : Florie Roussel, Justine Dusautois, Ramatoulaye Balde ; assises, de gauche à droite : Jade Ferrari, Lucie Orer Payen) - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Nos horizons désirables : le livre a rendez-vous avec son avenir