Mohamed Mbougar Sarr en résidence à Sciences Po

Initiative inédite dans le paysage universitaire français, la Chaire d’écriture et de rhétorique a été créée en 2019 pour renforcer l’expression créative des étudiants et leur permettre de développer une réflexion critique et originale. Elle est rattachée au Centre d’écriture et de rhétorique (CER) de Sciences Po.

Chaque semestre, le Centre d’écriture et de rhétorique invite un écrivain en résidence pour dispenser deux enseignements d’écriture de création, animer des masterclass, participer aux événements initiés par le Centre et le faire vivre hors les murs.

Mohamed Mbougar Sarr, le romancier sénégalais d'expression française, devient le nouveau titulaire de la chaire d'écrivain en résidence.

Il est le premier écrivain d'origine Subsaharienne, depuis 1921, mais aussi le plus jeune lauréat, depuis 1976, à remporter le prix Goncourt 2021 pour La Plus secrète mémoire des hommes.

Il devient le nouveau titulaire de la chaire d’écrivain en résidence de Sciences Po au printemps 2023 et prend ainsi le relais de Nathacha Appanah, précédente titulaire à l'automne dernier.

Créée en 1975 par Simone Del Duca en hommage à son mari, mécène et grand patron de presse, la Fondation Simone et Cino Del Duca est, depuis 2005, abritée à l'Institut de France. Elle a pour but de faire rayonner, en France et à l’étranger, les arts, les lettres et les sciences.

Crédits photo : Mohamed Mbougar Sarr - Librairie mollat - (CC BY 3.0)