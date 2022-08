Aide aux devoirs au collège : en route vers l’autonomie

Pourquoi offrir à son enfant une aide aux devoirs au collège ?

Les devoirs font suite à une leçon et si celle-ci est mal comprise, l’enfant va se trouver confronté à un problème pour faire les exercices demandés. Il peut alors demander à ses parents de l’aider. Mais si ceux-ci ne peuvent pas ou ne veulent pas, il faudra qu’il se débrouille seul. C’est évidemment une excellente solution pour lui permettre de devenir plus autonome et de savoir trouver les solutions seul. Mais si l’enfant ne sait pas comment faire pour travailler en autonomie, cela va sans aucun doute lui poser problème.

Il faut, en effet, apprendre à savoir travailler. Et ce n’est pas simple. Trouver une solution à un problème de mathématique en 6eme concernant la gestion des données ou assimiler les subtilités de la grammaire française, demande du temps et de la pratique.

Votre enfant vient quitter le nid douillet de l’école primaire et se trouve confronté à des problèmes qu’il a du mal à affronter même s’il n’abandonne pas facilement ce qu’il commence. Se retrouver face à un problème qui semble insoluble peut décourager et démotiver. Laisser son enfant dans ces conditions peut le conduire à abandonner l’apprentissage.

Ce n’est donc pas la bonne solution. Il vaut mieux ne pas laisser les choses s’enliser.

Les professionnels de l’éducation l’ont bien compris et ont décidé de proposer des aides pour assister les enfants à faire leurs devoirs. En 2017, le programme «Devoirs faits» a été mis en place et offre aux enfants en difficultés une aide pour réussir leurs devoirs. Mais cette solution peut quelquefois être totalement inaccessible aux enfants (emploi du temps surchargé, classe complète, établissement ne pouvant pas proposer ce programme…).

L’enfant se retrouve alors en difficulté durant ses années collèges qui sont essentiels pour apprendre à bien travailler et acquérir les bases. Il est alors important de lui donner toutes les chances pour qu’il réussisse sa scolarité, et donc lui offrir des cours particuliers dès le collège.

L’aide au devoir en détails

Cette aide peut être régulière ou ponctuelle, faite par les proches de l’enfant ou par des intervenants extérieurs. Mais dans tous les cas, elle doit prendre en compte la personnalité de l’enfant, ses difficultés et ses atouts.

Une aide aux devoirs efficace va donc aider l’enfant à apprendre à s’organiser dans son travail, à mieux travailler et réviser, acquérir des méthodes de travail qui fonctionnent et évidemment mieux comprendre et apprendre les leçons. Parce que chaque enfant est différent, cela lui permettra de mieux comprendre comment il travaille et d’adapter son temps de révision à ses spécificités. Il va ainsi pouvoir organiser ses devoirs et devenir plus autonome en comprenant comment travailler pour être réellement efficace.

Votre enfant a une vision globale des devoirs et peut commencer à travailler même s’il n’a pas tout assimilé ? Ou au contraire, il a besoin d’avoir tout bien compris dans les moindres détails avant de se lancer ? Il a une mémoire visuelle ? Orale ou gestuelle ? Quelles que soient ses caractéristiques, il devra les utiliser pour avancer au mieux. L’aidant qui va intervenir à ses côtés doit prendre en compte ces spécificités pour l’aider à mieux travailler et devenir plus autonome.

Cet aidant a aussi un rôle important à jouer. Il est un véritable partenaire pour l’enfant et doit, à ce titre, comprendre les blocages et donner les outils pour passer outre. Il doit déterminer la meilleure méthode de travail et évidemment accompagner l’enfant pour apprendre et comprendre ses leçons et donc faire ses devoirs sans difficulté.

L’enfant sera plus sûr de lui et pourra ainsi progresser et devenir autonome. Il saura travailler et progressera. Cela lui sera utile durant toute sa scolarité mais aussi plus tard lorsqu’il sera confronté à des difficultés au travail, par exemple. Il aura les clefs en mains pour savoir comment faire face à celles-ci.

Trouver un accompagnant de qualité pour son enfant

Il est important de ne pas confier l’aide aux devoirs à n’importe qui. Vous l’aurez compris, cette étape est capitale dans l’apprentissage de l’enfant et il est donc important qu’il ait affaire à une personne qui sait comment «s’y prendre» avec un jeune élève.

On a alors le choix entre inscrire son enfant aux accompagnements scolaires proposé par le collège, à une assistance scolaire personnalisée ou encore des cours particuliers en ligne, en centre ou en ligne.

Acadomia est un organisme expert dans ce dernier domaine et propose une aide aux devoirs de qualité pour les collégiens. Les intervenants sont des professeurs certifiés par l’Éducation Nationale. Ils adaptent leur cours à l’emploi du temps de votre enfant. C’est une solution qui a fait ses preuves pour aider les élèves au collège à mieux travailler et assimiler leurs leçons et naturellement à savoir les utiliser au mieux.

Les années collège sont une période très importante dans l’apprentissage des enfants. Ils vont approfondir les connaissances déjà acquises et apprendre à devenir plus autonomes. Mais pour cela, il faut leur offrir toutes les chances. L’aide aux devoirs est une solution recommandée pour les aider à améliorer leur travail et apprentissage. Ils sauront ainsi faire face aux difficultés et pourront trouver seuls les solutions pour réussir leurs devoirs.

Crédits illustration Pexels CC 0