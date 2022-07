Liberté d'expression : 2021 laisse un “sentiment de détérioration

L'année 2020 avait déjà annoncé la couleur : pandémie du coronavirus et crise sanitaire poussaient les gouvernements à plus de contrôles, ce qui débouchait parfois sur de lourdes entraves à la liberté d'expression des auteurs et des autrices.

Malheureusement, 2021 aurait suivi la même trajectoire, et l'organisation internationale y accole trois termes, « chaos, conflits, impunité », qui laissent peu de place à l'imagination ou à l'optimisme. Au Bangladesh, au Vénézuela ou en Turquie, la crise sanitaire a été utilisée comme un prétexte à la suspension à long terme de libertés individuelles, voire à un état d'urgence où le dialogue parlementaire n'a plus sa place.

Au moins deux auteurs ont été victimes du virus, alors qu'ils purgeaient une peine de prison : l'Iranien Baktash Abtin, en janvier dernier, et l'écrivain kazakh Aron Atabek, mort en novembre 2021, un mois seulement après sa sortie de prison, où il est resté pendant 14 ans...

Les différents conflits ont été eux aussi propices aux limitations de la liberté d'expression, avec le retour au pouvoir des Talibans en Afghanistan en août 2021, le coup d'État en Myanmar, la guerre du Tigré en Éthiopie, l'affrontement Israël-Palestine ou encore les prémices de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, en 2022.

Les périodes électorales, dans plusieurs pays, ont été accompagnées de réflexes autoritaires, notamment en Biélorussie, après les manifestations contestant la douteuse réélection de Loukachenko, en 2020. Au Nicaragua et en Ouganda, les arrestations arbitraires des opposants et des journalistes se sont multipliées.

Si l'Érythrée détient le « record » en matière de peines les plus longues pour des écrivains, la Chine compte le plus grand nombre d'auteurs condamnés pour des peines longues, devant le Vietnam, les Émirats arabes unis. En Turquie, au Rwanda ou en Égypte, la principale difficulté, pour les auteurs et d'autres membres de la société civile, reste l'interprétation très lâche des lois, qui permet d'interpeller et d'emprisonner assez facilement.

Qualifiant 2021 « d'année brutale pour les journalistes et écrivains », PEN International déplore les assassinats d'Abdullah Atefi, Khet Thi ou encore Lokman Slim, dans différents pays.

Le rapport complet de PEN International est accessible ci-dessous.

Photographie : oeuvre de Banksy à Boston (illustration, Chris Devers, CC BY-NC-ND 2.0)