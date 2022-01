L'écrivain Baktash Abtin est mort du Covid, “aidé par le gouvernement iranien

À l'âge de 48 ans, l'écrivain iranien Baktash Abtin est mort du Covid-19 dans un hôpital de Téhéran, quelques jours après avoir été placé dans un coma artificiel pour recevoir des soins. Après avoir contracté la maladie au sein de la prison d'Evin, dans la capitale iranienne, pour la seconde fois en quelques mois, il n'avait pas pu être pris en charge immédiatement en raison de la réticence de l'administration pénitentiaire et des autorités.

« Le Covid est un meurtrier naturel, mais la mort d'Abtin a été facilitée et aidée par le gouvernement iranien, à chaque instant », déplore Suzanne Nossel, directrice de l'ONG PEN America. « La prison d'Evin, à Téhéran, a toujours été un lieu d'infection, ce qui a transformé sa peine injuste [...] en une condamnation à mort. On a refusé des soins médicaux à Abtin, ses comorbidités ont été ignorées, et il a même parfois été menotté à son propre lit », décrit-elle encore.

Baktash Abtin était emprisonné depuis le 26 septembre 2020, après une condamnation à six années de prison en mai 2016 pour « diffusion de propagande » et « conspiration contre la sécurité nationale ». Membre de l'association des écrivains iraniens, Abtin est visé par le pouvoir iranien depuis près d'une dizaine d'années : dès 2015, son domicile avait été fouillé, avec confiscation d'effets personnels.

Poète et réalisateur de documentaires, Abtin avait été au centre d'une campagne internationale demandant sa libération auprès des autorités iraniennes. En octobre dernier, plusieurs auteurs, dont Margaret Atwood, Paul Auster, J. M. Coetzee, Jonathan Franzen, Orhan Pamuk ou encore Joyce Carol Oates, avaient réclamé sa libération et celles de deux codétenus, Keyvan Bajan et Reza Khandan Mahabadi, auteurs emprisonnés pour les mêmes chefs d'accusation.

Baktash Abtin avait réalisé plusieurs documentaires sur la société iranienne. Auteur de plusieurs recueils de poésie, il avait aussi signé en 2019 un ouvrage qui revenait sur l'histoire de l'association des écrivains iraniens, provoquant l'ire des autorités en raison de l'évocation de certains faits et événements.

Baktash Abtin faisait notamment partie des auteurs qui tenaient à célébrer la mémoire de Mohammad Mokhtari et Mohammad Ja’far Pouyandeh, deux intellectuels iraniens assassinés par des agents de l'Iran en 1998. Cette année-là, plusieurs exécutions extrajudiciaires furent ordonnées par les autorités, ciblant notamment des écrivains. Abtin s'était donné pour mission de rappeler ces faits et de demander justice...