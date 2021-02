L'écrivain et éditeur Lokman Slim assassiné au Liban

« Un crime terrifiant », selon les termes du ministre de l'Intérieur libanais, Mohammed Fahmi, qui l'a qualifié d'« assassinat », selon l'agence Reuters. Lokman Slim, célèbre intellectuel, auteur et éditeur libanais, a été retrouvé mort à bord d'une voiture, dans le sud du Liban.

La famille de Slim avait signalé sa disparition dans la nuit du mercredi 3 février, alors qu'il avait quitté la maison d'un ami quelques heures plus tôt. Selon l'épouse du défunt, Monika Borgmann, celui-ci recevait régulièrement des menaces : comme le rappelle Reuters, il avait été pris pour cible fin 2019 par des individus, devant ses bureaux et à son domicile. À l'époque, il avait accusé le Hezbollah de chercher à l'intimider, pour faire taire ses critiques. Interrogée, l'organisation n'a pour l'instant pas réagi à la mort de Lokman Slim.

“L'écrivain secret”

Né au Liban en 1962 au sein d'une grande famille chiite, Lokman Slim quitte le Liban en fin d'année 1982 pour Paris, où il s'inscrit à l'université Paris-Sorbonne. Après quelques années d'étude de la philosophie, il devient prête-plume jusqu'à la fin des années 1980 et son retour à Beyrouth.

Il fonde alors avec sa sœur Rasha la maison d'édition Dar al-Jadid : « Travailler dans l’édition était une nouvelle forme pour continuer à écrire, écrire avec les textes des autres. Je tiens peut-être une sorte de pathologie dans cette situation qui est d’être l’écrivain secret », expliquait-il en 2015.

Après sa rencontre avec Monika Borgmann, il se tourne vers le cinéma et travaille avec elle à un documentaire consacré au massacre de Sabra et Chatila. Dans le prolongement de leur travail sur la mémoire, ils créent UMAM, une initiative citoyenne pour collecter des documents sur la guerre et ses conséquences sur le Liban.

LITTERATURE: cinq autrices libanaises à redécouvrir

Le travail et les prises de position de Lokman Slim lui valaient les critiques du Hezbollah, donc, mais aussi, auparavant, d'Amal, milice musulmane ayant gagné en popularité après la guerre civile libanaise. En 2019, après les menaces dont il avait été victime, il avait déclaré dans un communiqué faire « assumer aux forces du fait accompli, représentées par Sayyed Hassan Nasrallah [secrétaire général du Hezbollah] et le président Nabih Berry [chef du mouvement Amal], l'entière responsabilité de ce qui pourrait m'arriver et je me place, ainsi que ma famille et mon domicile, sous la protection de l'armée libanaise ».

D'après L'Orient-Le Jour, où Lokman Slim publiait régulièrement des chroniques, Monika Borgmann réclame une enquête internationale sur la mort de son époux.

Photographie : capture d'écran France 24