Marchialy à livre ouvert, une immersion dans la fabrique du réel

Guillaume Guilpart, les éditeurs Clémence Billault et Cyril Gay, ainsi que Mathilde Gullaud la scénographe, ont pensé une mise en scène didactique, comme une plongée dans les couloirs de la maison d’édition.

Ayant investi 250 m2 d’une ancienne demeure, ils ont organisé l’exposition par thématiques au fur et à mesure que le visiteur déambule dans le musée : bureau de l’éditeur où ils mettent en scène leur travail de l’éditorial à la commercialisation, puis l’atelier du graphiste où sont conçues les couvertures, ensuite une salle consacrée au design intérieur des livres avec des planches typographiques et des cartes des territoires explorées dans les différents ouvrages, et enfin, la salle des estampes où sont exposées les gravures originales des couvertures des livres.

Cette dernière est aussi une présentation de la ligne éditoriale à travers les grandes collections de la maison : grand reportage, fait divers, parcours de vie, obsessions et récits de voyage. « Chaque pièce a son concept, comme dans une demeure. Nous avons créé un parcours dans le musée pour expliquer de manière globale le métier d’éditeur. » explique Mathilde Gullaud, scénographe de l'exposition.

Guillaume Guilpart est un artisan du livre de 32 ans qui a pour spécialité la gravure et la typographie. Il a découvert la gravure à l’école Estienne, où il a fait ses études et où il enseigne désormais. La gravure, alliant des gestes précis à une impression manuelle, est de nos jours utilisée principalement par des dessinateurs pour la création d’estampes originales et livres d’artistes.

Guillaume Guilpart a installé son atelier au Paris Print Club, plateforme de création artisanale et artistique dédiée à l’image et à l’objets imprimés. Dans un espace de 400 m2 sont regroupés depuis 2015 graveurs, sérigraphes, typographes, photographes, graphistes et artistes. C’est dans ce contexte d’effervescence que sont conçues, à partir d’un geste artisanal, les couvertures Marchialy.

L'exposition ouvrira ses portes du 22 juin au 30 octobre 2022 au musée Géo-Charles, à Échirolles. Elle sera accessible du mercredi au vendredi de 14h à 17h30 ainsi que le weekend de 14h à 18h.