Profanes et profanateurs, ou le livre devenu plante verte

Tout lecteur compulsif caresse parfois ses étagères d'un regard entendu, évaluant parmi livres présents, la masse de ceux toujours pas ouverts. Pris d'un sentiment de culpabilité mêlé de fierté — je possède donc je suis ? —, il ou elle se rassure : impossible de manquer. D’ailleurs, si l’on retournait à la librairie pour quelques nouvelles emplettes ? Mais que l’on pardonne au petit écureuil qui engrange de la sorte : l’intention n’est pas maligne. Promis, juré, ces livres, on compte bien s'y plonger. Plus tard, juste plus tard.

Vanitas vanitatum

Pourtant, les internautes observent avec effroi le développement d’une autre forme de collectionnite : celle des livres que l’on se procure pour ne pas les lire. C’est ainsi qu’Ashley, pauvrette, a vu la foudre s’abattre dans une brève déclaration : « Ces étagères, je dois être honnête, ne contenaient pas de livres voilà quelques jours encore », indiqua-t-elle lors de l’émission Open Door — visite de villas de stars et vie de luxe par procuration.

« J’ai demandé à mon mari de se rendre dans une librairie, en lui disant : “Tu dois acheter 400 livres.” Évidemment, il m’a répondu : “Nous devrions plutôt les ajouter au fil du temps et les poser sur ces étagères.” Mais j’étais en mode : “Non, non, non, non. Pas quand AD [Architectural Digest, le magazine produisant l’émission en question] arrivera.” »

Et voici comment s’est peuplée d’ouvrages une bibliothèque que l’actrice n’avait pas même envisagé de remplir avec ses propres lectures — ou qui, plus probablement, n’en contenait pas assez pour faire bonne impression lors du passage de la caméra… « Ah, la vanité, définitivement mon péché favori », répèterait Al Pacino campant le rôle de Satan dans L’associé du diable (avec Keanu Reeves, en 1988, voilà de quoi ne pas nous rajeunir).

Ashley, pas bégueule, a fini par laisser passer l’orage, et non sans humour, postera quelques jours plus tard une photo qui mettra tout le monde d’accord (hashtag : cutenessoverload) : « Voilà au moins une personne dans la maison qui lira tous ces livres. »

De l'art et du cochon

Alors, le livre objet de décoration, chutant du piédestal où certains l’ont placé, ramené au niveau de plante verte – encore que le livre serait à la plante une forme de nature morte, ou plutôt d’animal empaillé – voilà de quoi en horrifier plus d'un ? « Philistins », les entendrait-on même, pointant d’un index délicieusement déictique (et non moins pléonasmatique) les profanateurs de ces ciboires de papier, détenteurs de savoir.

Lors d’une visite à la Comédie du livre de Montpellier, Alain Meyer, libraire spécialisé en ouvrages rares et anciens nous racontait : fut un temps, une bibliothèque bien nourrie incarnait un marqueur social. « Quand on avait de l’argent, il fallait afficher un goût pour la culture. Aujourd’hui, on a des footballeurs tatoués en grosses voitures, ou des Elon Musk, sans trop de considération pour la culture », déplorait-il.

Du reste, ces étagères bien peuplées n’avaient pas forcément d’autre raison d’être que d’étaler une possession — la lecture desdits bouquins restait franchement accessoire. Sorte de cerise sur le gâteau. Alors s’émouvoir de ce que les livres servent d’objets de décoration… rappelons cette étude britannique de mars 2014, pointant que la moitié des ouvrages présents dans les foyers interrogés n’avaient pas été ouverts. Attachés aux livres, oui, pas au point de les lire.

Alors, qu’il soit permis de parler parfois de soi en disant “je”, et dans un clin d’œil, d’entendre déjà mon père et son chantant accent du sud-est : « Moi, je les ai tous lus, les livres de la bibliothèque. » Bien entendu, mais la pile de ceux en attente déborde, ailleurs dans la maison, et bien en vue.

Un peu de couleur...

D'ailleurs, sans cynisme aucun (ou alors, vraiment malgré moi) une fois le livre acheté, qui du libraire, de l'éditeur ou de l'auteur trouverait à redire de ce qu'il en advient ? Certes oui, chacun préférerait qu'il soit lu. Mais la notion toute juridique d'« épuisement des droits » – une œuvre sous droit, légalement achetée, peut ensuite être revendue – s'étend sans peine à l'usage ou le non-usage que l'on fera du bouquin. Y compris la perspective de caler un meuble branlant avec : le texte appartient à l'ayant droit, mais l'objet devient propriété de son acheteur.

Finira-t-on par reprocher l’achat de 400 titres, pris au hasard, chez un libraire indépendant ? Condamnera-t-on la fatuité, dont l’imposture n’aura finalement pas duré ? Jalouse-t-on le pouvoir d’achat qui permet d’un coup de carte bleue de se procurer tant de lectures potentielles d’un claquement de doigts ? $

Oublierait-on que la tradition du livre décoratif ne date pas de l’apparition d’internet — et qu’en parallèle, des sociétés font recette sur la création de bibliothèques sur mesure ? C’est-à-dire littéralement faites de couleurs pour animer une pièce, un bureau, et plus si affinités ?

Des architectes d’intérieur font également commerce de leurs goûts, pour aider des célibataires (mais pas que) fortunés (obligatoirement vu les coûts) à parer leur domicile de couvertures. « Vanité des vanités », sourira Qohélet, « et tout est vanité ». D’ailleurs, ce n’est pas dans un livre qu’il disait ça, ce brave Ecclésiaste ?

crédits photo : Micky White/Unsplash