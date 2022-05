La curiosité pour les livres anciens, “une porosité se développe

« Une librairie de livres anciens, c’est une identité forte », indique Alain Meyer, copropriétaire avec Philippe Bernini de Meyer & Bernini, située à Nice. « Nous ne sommes pas soumis au flux des nouveautés, qui contraignent les établissements généralistes. » Car à l’arrivée d’Astérix, de Houellebecq et autres best-sellers, une certaine conformité prend place. « Il leur reste possible de marquer une tendance, une couleur spécifique, mais cela demeure le reflet d’un marché. Les librairies d’ancien, elles, reflètent les achats et les rencontres. »

Pourtant, reconnaît-il il est difficile de s’installer en province et de devenir un spécialiste en éditions originales : « Nous avons comme une obligation d’être généralistes, contrairement à certains collègues sur Paris. » Et l’identité, de fait, obéit à des règles financières, intrinsèquement liées aux bibliothèques achetées. « Dans notre métier, il y a cette dimension de chasse au trésor, pas qui ne s’arrête pas à l’argent : tomber sur une petite, quand un particulier se débarrasse d’une succession, c’est un moment délicieux. »

Car fut un temps où, pour montrer qu’on avait réussi sa vie, on n’avait pas recours à une Rolex : une bibliothèque bien nourrie devenait un marqueur social. « Quand on avait de l’argent, il fallait afficher un goût pour la culture. Aujourd’hui, on a des footballeurs tatoués en grosses voitures, ou des Elon Musk, sans trop de considération pour la culture », déplore Alain Meyer.

Du dédain à la porosité

Durant la Comédie du livre, les libraires de l’association se retrouvent avec un large chapiteau – La mémoire des livres regroupe les commerçants du sud, depuis Perpignan à Marseille. Autrefois éloignés de l’esplanade où se réunissent les librairies de neuf, les bouquinistes ont fini par obtenir une place, autant qu’une légitimité. « On peut parler d’un certain dédain de la part de nos confrères, qui aujourd’hui a disparu. »

Leur stand est divisé en espaces que chacun occupe avec les œuvres les plus représentatives, mais ce ne fut pas toujours le cas. Par le passé, une forme de collectif s’installait, où chacun apportait deux cents ouvrages, que les collègues pouvaient vendre, sans regarder s’il faisait partie de son stock ou non. « On faisait les comptes en fin de journée, et ça tombait juste », s’amuse Alain Meyer.

Durant la discussion, s’avance un couple de jeunes Montpelliérains : une trentaine d’années tout au plus. « Voyez, cette proximité avec les stands de libraires classiques se développe une porosité : ils vont voir les auteurs, des polars, des bandes dessinées, puis, par curiosité, jettent un œil. Ce matin, j’ai eu une jeune femme qui ne comprenait pas les 400 € d’un ouvrage. Elle ne l’a pas acheté, mais j’ai pu échanger, faire de la pédagogie. »

La peste soit des livres !

En parallèle, les habitués ne manquent pas l’appel : ils sont déjà là sur les marchés au livre qu’organise l’association — une dizaine entre mars et octobre. « Ça apporte de l’animation dans les villages, ce sont des actions qui nous permettent aussi de trouver de nouveaux clients. » Lesquels réservent aussi de fameuses surprises.

« Acheter un livre d’occasion — ce que l’on appelle la bouquinerie, des livres qui peuvent avoir une trentaine d’années, mais sont épuisés, introuvables — ne plaît pas à tout le monde. J’en ai rencontré qui affichaient une répugnance, comme s’ils avaient un impératif de virginité de l’objet. D’autres ont des angoisses : je me souviens d’un qui avait peur de contracter la peste en achetant un vieux livre. Il redoutait des maladies », rit encore Alain Meyer.

Avec les marchés, la vente en ligne apporte une autre déclinaison du modèle économique, « et plus encore, vendre sur internet est une nécessité. D’abord, les expéditions avec le tarif Livre et Brochure permet de toucher une clientèle étrangère. Ensuite, la traçabilité s’est grandement améliorée au fil du temps. Et les transporteurs internationaux sont fiables : nous n’avons pas que La Poste comme interlocuteur ».

Pour autant, la nouvelle législation qui imposera, pour la France, des frais de ports uniques, ne concernera pas le marché du livre ancien ni d’occasion. Les libraires ont pour le moment d’autres combats : ces nouvelles sociétés qui, sous couvert d’économie solidaire, torpillent le secteur de la petite bouquinerie.

« Quand on récupère des ouvrages du désherbage de bibliothèques, ou donnés gratuitement par des particuliers, et qu’on en fait commerce en se donnant des airs d’agneau, oui, ça me dérange un peu », conclut Alain Meyer.

