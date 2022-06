Écrivains emprisonnés en Iran : l'ONU en ultime recours ?

Condamné en mai 2019 à six années de prison pour « diffusion de propagande » et « conspiration contre la sécurité nationale » aux côtés de Baktash Abtin et Keyvan Bajan, Reza Khandan Mahabadi reste détenu au sein de la prison d'Evin, à Téhéran.

Son compagnon d'infortune, Keyvan Bajan, a bénéficié d'une libération conditionnelle en mars dernier, mais Baktash Abtin est décédé entre les murs d'Evin en janvier 2022, d'une suite d'une infection au Covid-19. Sa disparition avait constitué un nouveau rappel des conditions de détention déplorables au sein des geôles iraniennes : plusieurs ONG internationales avaient directement pointé la responsabilité des autorités dans sa mort.

Quant à Arash Ganji, condamné à 11 années de prison pour « complot en vue d'agir contre la sécurité nationale », « appartenance et coopération avec un groupe anti-régime » et « propagande contre le régime », il purge sa peine depuis la fin d'année 2021.

La justice des justices

Le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne (RWCHR) et l'organisation PEN America, en janvier dernier, ont porté plainte contre l'Iran auprès de l'ONU, pour pousser l'organisation à sanctionner le pays pour ses violations des droits de l'homme, et notamment de la liberté d'opinion et d'expression.

Afin de faire reconnaitre les manquements de l'Iran à ses engagements internationaux, PEN America a saisi le Rapporteur spécial sur la liberté d'opinion et d'expression en Iran, Javaid Rehman, pour qu'il intervienne auprès du gouvernement iranien.

PEN America affirme que les arrestations et emprisonnements d'Arash Ganji et Reza Khandan Mahabadi vont « à l'encontre de leurs droits humains et du droit international ». « Arash Ganji et Reza Khandan Mahabadi sont en prison à cause de leur engagement total pour la liberté d'écrire et d'expression en Iran », dénonce Liesl Gerntholtz, directrice du Centre pour la liberté d'écrire PEN/Barbey.

Les cas de ces deux écrivains sont d'autant plus urgents qu'ils souffrent de problèmes de santé, nécessitant un suivi médical particulier, ce que leurs conditions de détention ne semblent pas pouvoir garantir.

S'exprimant en mars 2021 sur la situation des droits humains en Iran, Javaid Rehman avait déjà pointé « le refus des traitements médicaux aux détenus », les « moyens extrêmes mobilisés par l'État pour faire taire la dissidence » ou encore « la détention arbitraire des défenseurs des droits humains et des avocats ».

Selon un récent rapport de PEN America, l'Iran se classe à la 4e place du palmarès des pays qui emprisonnent le plus des écrivains, avec 21 individus en prison.

Photographie : Javaid Rehman le 11 mars 2019, à la 40e session du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU (UN Geneva, CC BY-NC-ND 2.0)