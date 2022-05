Riad Sattouf, scénariste et réalisateur d'un film avec Les Inconnus

Durant l’émission BoxOffice Pro, Renaud Davy, directeur des ventes de Pan Distribution, a indiqué que la production sera sur les écrans fin 2023, début 2024. Et d’évoquer « un duo qu’on attend tous avec impatience […] Les Inconnus menés par Riad Sattouf ». Au point qu’aucun des quatre concernés n’a évoqué le moindre élément ayant trait à cette production sur ses comptes sociaux.

Le seul indice dont il aurait fallu se méfier venait de Bernard Campan : dans une interview de janvier dernier, il assurait que le groupe de comiques allait se reformer, pour un film. Il ne s’agirait pas d’une production comme celle des Trois Frères, succès colossal, qui avait envahi les salles en décembre 1995 : 6,89 millions d’entrées et la 42e plus grande réussite du cinéma français. Depuis, la récidive en 2014 avec une suite avait été nettement moins suivie — 2,3 millions d’entrées.

À l’AFP, Campan avait indiqué en janvier : « Le groupe va se reformer, mais ce n’est pas, comme je l’ai lu ou entendu : “Le groupe va se reformer sur scène ou...”. Non, c’est pour l’occasion d’un film auquel on va participer et j’en suis ravi. Je suis ravi de retrouver mes compères et comparses et amis. On ne dit pas encore le nom du réalisateur qui est en train de terminer le scénario. »

Donc Riad Sattouf signera le scénario d’un film dans lequel Les Inconnus vont se retrouver, pour la première fois depuis une petite dizaine d’années.

L’auteur de BD a déjà plusieurs longs-métrages à son actif — deux, précisément. Le titre pas plus que le sujet de ce troisième n’ont été communiqués.

