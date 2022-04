Véronique Croisé, nouvelle directrice générale de Filigranes

Pour rappel, en décembre 2021, 48 employés de la librairie Filigranes déposaient une demande d’intervention psychosociale auprès de l’organisme belge Securex. En cause, des cas de harcèlement moral et sexuel, dû aux difficultés relationnelles avec le directeur de l’établissement Marc Filipson.

L’affaire était reprise par la justice au début du mois d’avril. L’auditorat du travail de Bruxelles avait pris la décision d’ouvrir un dossier. Fabrizio Antioco, porte-parole de la structure affirmait que cette dernière était « très interpellée par les témoignages de certains travailleurs dans la presse et par la plainte collective qui a été déposée auprès de la caisse d’assurance sociale. »

Au même moment, le conseil d’administration de la librairie annonçait être à la recherche « un/e nouveau/elle Directeur/trice. » Et d’ajouter « L’objectif, c’est bien sûr un changement profond et structurel dans le mode de management de notre librairie. » Moins d’un mois après cette annonce, c’est chose faite, Filigranes nomme Véronique Croisé comme nouvelle responsable.

Au CA d’expliquer son choix : « Véronique Croisé n’est pas inconnue dans le monde de l’entreprise. Elle est en effet la repreneuse et l’actionnaire active depuis plus de 20 ans de la papeterie Nias que tous les Bruxellois connaissent bien. Comme dans les nombreuses PME qu’elle a reprises et dirigées, cette pragmatique issue de Solvay y a fait preuve d’une grande rigueur dans la gestion, mais aussi d’écoute, d’empathie et de bienveillance à l’égard de ses équipes. »

Véronique s’exprime sur cette nomination dans le post : « Le CA de Filigranes me confie un mandat très clair. Je viens revoir en profondeur la gestion de l’entreprise, et redonner l’envie, la fierté et le plaisir d’y travailler chaque jour à tous ses collaborateurs. Et j’ai les mains libres pour le faire, comme je l’ai fait depuis plusieurs années dans d’autres entreprises. »

Et de poursuivre en expliquant : « Je travaillerai en bonne intelligence avec le CEO Marc Filipson, qui demeure non seulement le créateur de ce lieu de culture et de convivialité unique en Europe, mais aussi l’un des meilleurs spécialistes du secteur en Belgique. À ce titre, il reste d’ailleurs le responsable de la politique éditoriale de Filigranes. »

Enfin un CEO de l’établissement ajoute pour conclure : « Véronique Croisé est une entrepreneuse hyper compétente et pleine d’enthousiasme. Elle est sortie du lot, même si je tiens à remercier tous celles et ceux qui ont manifesté leur intérêt pour le job. Le Conseil d’Administration et moi-même lui faisons entière confiance pour réparer ce qui a été abîmé, et projeter Filigranes dans l’avenir, dans le respect radical de ses collaborateurs et collaboratrices, celui des auteurs et autrices, des maisons d’édition et de tous ses partenaires. »

Crédits photo: ActuaLitté (CC BY SA 2.0)