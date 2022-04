Belgique : le dossier Filigranes repris par la justice

L’auditorat du travail de Bruxelles [représentant du ministère public belge, NdR] a en effet pris la décision d’ouvrir un dossier suite aux difficultés rencontrées par les équipes face aux méthodes managériales dénoncées comme « agressives » de Marc Filipson. Cette prise de position a été confirmée par Fabrizio Antioco, porte-parole de la structure judiciaire, selon La Libre Belgique.

Ce dernier a déclaré : « Un dossier a été ouvert d’office par l’auditorat du travail de Bruxelles, qui a été très interpellé par les témoignages de certains travailleurs dans la presse et par la plainte collective qui a été déposée auprès de la caisse d’assurance sociale. »

Et de poursuivre : « Ce dossier porte sur le respect de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail et pas, en tout cas pour l’instant, sur des faits de harcèlement moral et harcèlement sexuel. Il se pourrait que l’enquête soit étendue à d’autres aspects, en fonction des vérifications que l’on va faire. L’enquête pourrait aussi être étendue en cas de plainte pénale de travailleurs. »

Pendant ce temps, le conseil d'administration de la librairie s’exprimait sur ses réseaux sociaux pour faire le point. À travers un post Facebook, l’établissement expliquait que « le Conseil d’Administration s’est mis en quête d’un/e nouveau/elle Directeur/trice. » Et d’ajouter « L’objectif, c’est bien sûr un changement profond et structurel dans le mode de management de notre librairie. »

Le conseil d’administration poursuit : « Nous sommes très conscients de cette nécessité. Filigranes, c’est avant tout une équipe de près de deux cents personnes passionnées qui permettent à ce lieu de vivre et d’exister. Nous voulons non seulement leur témoigner sans attendre notre reconnaissance et notre respect de leur travail et de leur personne, mais aussi remettre à l’honneur nos auteurs et vous partagez leurs actualités et les rencontres qui auront lieu ces prochains jours. »

En décembre dernier, 48 employés (et ex-employés) s’étaient réunis pour signer une demande d’intervention psychosociale auprès de l’organisme Securex. Trois mois plus tard et sans réponse concrète de la part du conseil d’administration de l'établissement, les signataires faisaient entendre leur voix dans des témoignages sans réserve.

Dans son post, Filigranes rappelait que « [d]ès dimanche dernier, Marc Filipson a présenté des excuses sincères à toutes celles et ceux qu’il a pu heurter ou blesser. Il s’est engagé à entamer un vrai travail sur lui même, et à faire un pas de côté pour permettre au management de Filigranes d’évoluer dans une direction nouvelle et pérenniser ce lieu auquel nous tenons tous ».

