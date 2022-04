Cet été, Moby-Dick s'installe sur les plages du Havre

Du 3 juin au 2 septembre 2022, la plage normande du Havre sera décorée d'une manière originale. La sculpture exposée, conçue en acier corten, a pour objectif de rappeler à chacun le chef-d’œuvre d'Herman Herville, maintes fois traduit en France par Philippe Jaworski ou Henriette Guex-Rolle. Mais aussi de « présenter la mer comme le vrai théâtre de la comédie humaine ».

Moby-Dick, publié en 1851, s'inspire largement de la Bible, ce qui se ressent dans chacun des personnages : Achab, le capitaine, fait référence au roi d'Israël. Ismaël, le narrateur, rejeté par tous les hommes et fuyant la société humaine. Jusqu'à Elijah, tirant son nom du prophète biblique Élie. La sculpture tend à rappeler cette inspiration.

Le collectif en plein travail sur la sculpture (crédits : Paul Thevenet)

« Ce monstre des mers déposé sur la plage du Havre est un manifeste qui témoigne de la puissance de la nature dont Jonas, le personnage biblique fit l’expérience. Le prophète provoqua la colère de Dieu en refusant de lui obéir » indique l'Atelier Van Lieshout (AVL) dans un communiqué.

Or l'Éternel avait préparé un grand poisson pour engloutir Jonas ; et Jonas demeura dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jonas 2:1

Des hublots permettent de découvrir un homme assis à l’intérieur de l’œuvre. S’agit-il de l’artiste, de Jonas priant pour son salut ou du capitaine Achab s’interrogeant sur sa conduite ?

Adepte des sculptures en acier, l'artiste néerlandais Joep Van Lieshout est présent sur toutes les scènes mondiales de l’art contemporain. Signant désormais ses créations « AVL », il représente ici l’ingéniosité humaine dont le Grand Cachalot a su triompher et la nature invaincue, thèmes récurrents chez l'artiste.

La queue du cachalot, dans l'Atelier Van Lieshout (crédits : Paul Thevenet)

Cette installation monumentale est produite en préfiguration de la prochaine saison d'Un été au Havre, un rendez-vous annuel avec l'art contemporain, le patrimoine et la culture. Créée avec le soutien du Mécène Groupe Partouche, The Whale-Le Grand Cachalot ornera tout l'été les plages du Havre. Plus d'informations à cette adresse.

Crédits : La maquette du cachalot, AVL, Paul Thevenet