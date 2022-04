Les manuscrits de Céline à l'honneur de la Galerie Gallimard 

Gallimard l'annonçait fin mars : un premier inédit de Céline, Guerre, paraîtra en mai prochain. Deux autres suivront à l'automne (Londres et La Volonté du roi Krogold), tandis que Casse-pipe, ouvrage inachevé, est programmé dans une nouvelle édition pour 2023.

Organisée par le commissaire Alban Cerisier, secrétaire général de Gallimard, cette animation découvrira ces manuscrits laissés par l'écrivain lors sa fuite en 1944. Le 17 juin, se sentant menacé à l'approche de la Libération – du fait de ses prises de position durant l’Occupation –, il quitte précipitamment son appartement, abandonnant de nombreux documents.

Le premier tome de son triptyque, Mort à crédit, est publié en 1936, on ne retrouve donc que très récemment les manuscrits de Guerre, de Londres, de Casse-pipe et de La Volonté du roi Krogold. Ces derniers, « dérobés » selon Louis-Ferdinand Céline, seront au coeur de cette présentation, du 6 mai au 16 juillet 2022.

La Galerie, qui exhume régulièrement les auteurs du patrimoine français et de son catalogue, offrira au public les documents plus intimes (lettres, cartes postales, tirages d’époque, portrait...), issus des archives de l’écrivain. Ils apporteront un éclairage sur les sources biographiques de l’œuvre littéraire de Céline : les liens entre Louis Destouches et ses parents, sa formation militaire à Rambouillet ou encore sa convalescence de blessé de guerre à Hazebrouck et au Val-de-Grâce.

Tandis que la longue quête à la recherche des manuscrits disparus se toucherait à sa fin - la suite de Casse-Pipe restant encore à retrouver -, l'exposition donnera plus de profondeur à l’expérience du front , et à sa blessure de guerre d'octobre 1914, retranscrits dans Guerre.

L’ensemble des pièces est présenté grâce à la participation du Service historique de la Défense (Vincennes) et des Archives de Paris. Il sera complété par des documents d’histoire éditoriale, provenant des archives des Éditions Gallimard et des Éditions Denoël.

Crédits photo : Galerie Gallimard