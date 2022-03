Guerre : un premier inédit de Céline en mai, deux autres à l'automne

« J'ai toujours dormi ainsi dans le bruit atroce depuis décembre 14. J'ai attrapé la guerre dans ma tête. Elle est enfermée dans ma tête. » Voici un des extraits révélés par les éditions Gallimard dans sa présentation de l'ouvrage événements.

Dans ce récit, Céline fait revivre le brigadier Ferdinand et la grave blessure reçue sur le champ de bataille, le laissant inconscient. Il narre la convalescence qui suivit le service et des rencontres, avec une infirmière, ou encore un souteneur, Bébert, comme son traumatisme profond né de l'expérience des obus et des tranchés. Une blessure qui sera finalement son salut, puisque jugé inapte, il est envoyé à Londres.

Parmi les manuscrits de Louis-Ferdinand Céline récemment retrouvés figurait une liasse de deux cent cinquante feuillets révélant un roman dont l’action se situe dans les Flandres durant la Grande Guerre. Avec la transcription de ce manuscrit de premier jet, écrit quelque deux ans après la parution de Voyage au bout de la nuit (1932), une pièce capitale de l’œuvre de l’écrivain est mise au jour. Car Céline, entre récit autobiographique et œuvre d’imagination, y lève le voile sur l’expérience centrale de son existence : le traumatisme physique et moral du front, dans l’« abattoir international en folie ». On y suit la convalescence du brigadier Ferdinand depuis le moment où, gravement blessé, il reprend conscience sur le champ de bataille jusqu’à son départ pour Londres. À l’hôpital de Peurdu-sur-la-lys, objet de toutes les attentions d’une infirmière entreprenante, Ferdinand, s’étant lié d’amitié au souteneur Bébert, trompe la mort et s’affranchit du destin qui lui était jusqu’alors promis. Ce temps brutal de la désillusion et de la prise de conscience, que l’auteur n’avait jamais abordé sous la forme d’un récit littéraire autonome, apparaît ici dans sa lumière la plus crue. Vingt ans après 14, le passé, « toujours saoul d'oubli », prend des « petites mélodies en route qu'on lui demandait pas ». Mais il reste vivant, à jamais inoubliable, et Guerre en témoigne tout autant que la suite de l'œuvre de Céline.

Le roman intégrera la collection Blanche, nous apprend l'AFP, dans une édition établie par l'historien Pascal Fouché. Le célèbre avocat François Gibault, exécuteur testamentaire de l'écrivain, et spécialiste reconnu de l'œuvre célinienne, proposera également un avant-propos.

Un roman est tiré d'une liasse de deux cent cinquante feuillets, explique encore Gallimard, avant d'ajouter qu'il s'agit d'un manuscrit de premier jet, écrit deux ans après la parution de Voyage au bout de la nuit, en 1934.

Plusieurs inédits et une exposition

Pour accompagner l'événement de cette sortie, les éditions Gallimard organisent également une exposition intitulée, Céline, les manuscrits retrouvés, à la Galerie Gallimard à Paris, du 6 mai au 16 juillet.

Suivront dès cet l'automne deux autres inédits de l'auteur de Mort à Crédit. Un autre récit, Londres, qui raconte le départ en 1915 du jeune soldat pour l'Angleterre, mais également plus surprenant, un conte médiéval, La Volonté du roi Krogold.

Et pour l'année 2023, la maison fera paraître un troisième tome des romans de Céline à la Pléiade, comme de nouvelles éditions du fameux roman inachevé, Casse-pipe. « Il faut le dire partout : si Casse-pipe est incomplet c’est que les Épurateurs ont balancé toute la suite et fin, 600 pages de manuscrit dans les poubelles de l’avenue Junot », répétait Céline, des années après la Libération...



Tous ces documents proviennent d'une longue quête à la recherche des manuscrits disparus. En juin 1944, l'auteur de plusieurs pamphlets antisémites, comme Bagatelle pour un massacre ou Les Beaux draps, avait fuit Paris pour l'Allemagne, avec femme et chat, Bébert. Une expérience qu'il a narré dans plusieurs de ces romans, dont d'Un château l'autre.

Dans ce départ précipité, il abandonna des milliers de pages dans son appartement parisien. Des documents qu'il ne retrouva pas à son retour. Il dénonça alors un vol manifeste. Quelques jours à peine avant sa mort, Céline écrivait encore ces mots : « On m’a assez pris, on m’a assez dévalisé, emporté tout ! Hé, je voudrais qu’on me rende ! »

Et après plus de 70 ans d’une errance rocambolesque, en 2020, un an après la mort de la veuve de Céline, Lucette Destouches, le journaliste Jean-Pierre Thibaudat se signalait auprès des ayants droit : il détenait ces manuscrits depuis une quinzaine d'années, rien que ça. Ces ayants droit, François Gibault et une autre proche de la veuve de Céline, Véronique Robert-Chovin, n'ont pas souhaité négocier avec lui. Ils en ont finalement récupéré l'intégralité à l'été 2021.

Interrogé sur l’identité du donateur, Thibaudat s’était alors contenté de répondre : « Secret des sources »...

Crédits : Famille Lescure