James Gray réalisera une série sur la vie et l'oeuvre de Norman Mailer

Mailer constituera la première incursion de James Gray dans le champ de la série, ou presque : il avait réalisé en 2014 un épisode de The Red Road, pour Sundance Channel. Pour ne pas faire les choses à moitié, il scénarisera la série, en plus d'en diriger les épisodes, en se basant sur le livre de J. Michael Lennon.

En tant que scénariste, James Gray a signé tous les films qu'il a réalisés, parmi lesquels The Yards (2000), La nuit nous appartient (2007) ou encore The Lost City of Z (2016). Il avait, pour ce dernier film, adapté le livre de David Grann, La Cité perdue de Z (Points, traduit par Marie-Hélène Sabard), quand il s'inspirait de la nouvelle Les Nuits blanches de Fiodor Dostoïevski pour Two Lovers (2008).

La série simplement intitulée Mailer verra le jour grâce à une collaboration entre Gray et John Buffalo Mailer, le fils de Norman Mailer. Ce dernier, disparu en 2007, est l'auteur de plusieurs ouvrages qui ont marqué la littérature américaine, notamment Les Nus et les Morts (traduit par Jean Malaquais, Albin Michel, 1950), Rivage de Barbarie (traduit par Claude Elsen et Bernard Heuvelmans, La Table ronde, 1952) ou encore Un château en forêt (traduit Gérard Meudal, Plon).

La série devrait permettre aux spectateurs d'obtenir un aperçu de la tumultueuse vie de Norman Mailer, faite de rencontres et de conflits avec des pairs de la littérature, mais aussi des personnalités politiques et autres célébrités.

Mailer sera notamment produite par Mailer Tuchman Media, la société de production de John Buffalo Mailer lui-même, précise Deadline.

« Il est compliqué de trouver une autre personnalité dont la voix a eu un tel impact que celle de Norman Mailer sur son époque. Il a décrit l'humanité dans toute sa terrible et terrifiante gloire d'un point de vue unique, le sien », souligne James Gray. « Je suis impatient de rendre compte de son phénoménal héritage avec cette série. »

Pour l'instant, aucun indice sur la distribution n'a été donné, pas plus que sur la date ou même le support de diffusion...

Photographie : à gauche, Norman Mailer (par Bernard Gotfryd en 1967, Wikipédia, domaine public) et à droite, James Gray en 2017 (Martin Kraft, CC BY SA 3.0)