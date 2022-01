De la cancel culture à l'infox : Norman Mailer victime de la modernité

La lettre d'information spécialisée The Ankler tenait peut-être la première polémique éditoriale de l'année. Dans un article, le journaliste Michael Wolff, qui a notamment signé Le feu et la fureur, ouvrage sur les coulisses de la Maison-Blanche sous Trump (traduit par Isabelle Chelley, Nikki Copper, Michel Faure et Valérie Le Plouhinec), révélait ce 3 janvier que le groupe Random House avait « cancel » Norman Mailer.

Le terme « cancel » et l'expression « cancel culture » se sont multipliés dans le débat public, ces dernières années, aux États-Unis, mais aussi en France : ils désignent la dénonciation de propos jugés insultants ou problématiques, mais un usage plus réactionnaire – en fait l'équivalent d'une censure moderne.

Autant dire que les révélations de Wolff ont soulevé des protestations : l'écrivain américain, deux fois Prix Pulitzer (en 1969 pour Les Armées de la nuit, traduction par Michel Chrestien, en 1980 pour Le Chant du bourreau, traduction par Jean Rosenthal), n'aurait pas droit à un nouveau recueil d'entretiens, de correspondances et d'écrits inédits, prévu à l'origine pour l'année prochaine chez Random House.

Pire encore, la parution aurait été annulée par deux facteurs : les protestations d'un « éditeur junior », choqué par le titre d'un livre paru en 1957, The White Negro [Le Nègre blanc, NdR]. Dans cet essai, l'auteur théorisait une libération des citoyens américains par l'adoption de certaines valeurs et certains comportements qu'il associait aux Afro-Américains — une analyse qui n'était pas dénuée de racisme, et qui fut déjà critiquée à l'époque, par James Baldwin notamment.

L'autre intervention aurait été celle de Roxane Gay, autrice, militante des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+. « Son nom, toutefois, aurait été utilisé pour désigner un certain type d'opposants (autrement dit, elle ou quelqu'un d'aussi engagé qui pourrait s'être opposé à la parution) », écrit Michael Wolff, reconnaissant une forme d'inexactitude dans les faits qu'il rapporte.

Un récit réactionnaire

Il n'aura finalement fallu que quelques heures pour mettre au jour un récit qui semble en grande partie fantasmé par Michael Wolff, convoquant « cancel culture » et militantisme dans le même article pour mieux attirer le chaland.

Les « éditeurs juniors » du groupe ont confirmé que leur avis importe peu dans la stratégie commerciale d'un des plus grands groupes éditoriaux du monde : « L'idée qu'une objection à la parution d'un essai, formulée par un éditeur junior, puisse être prise au sérieux au point d'annuler la parution du livre est absurde », affirme l'un d'eux à The New Republic.

Quant à Gay, elle n'a évidemment rien à voir, de près ou de loin, avec la décision de Random House. Auprès de Wolff, elle avait déjà précisé qu'elle « ne connaissait pratiquement rien à Norman Mailer » et qu'elle ne l'avait « jamais lu ».

La famille de Mailer a réagi aux éléments mis en avant par Wollf dans son article, assurant que ces arguments pour l'annulation de la parution « étaient totalement inédits pour moi », selon les propos de John Buffalo Mailer au New York Times. Le fils de Norman Mailer a précisé que Random House « n'avait aucun intérêt à essayer de cancel Norman Mailer. On ne peut pas cancel Norman Mailer. »

Il a toutefois indiqué que le recueil serait « la première parution de Norman à notre époque, et qu'elle soulèvera de nombreuses questions. [Random House] a senti qu'il n'était pas la maison la plus appropriée pour la publication de ce livre, actuellement ». Norman Mailer reste également une figure controversée, notamment pour certains comportements : en 1960, il avait poignardé à deux reprises Adele Morales, qu'il avait épousé en 1954, écopant de trois années de mise à l'épreuve pour cet acte.

Car le recueil en question, sur lequel Random House (éditeur de l'œuvre de Mailer, NdR) a refusé les droits de publication, sera bel et bien commercialisé, mais par l'éditeur Skyhorse Publishing, connu pour avoir publié les Mémoires du réalisateur Woody Allen.

« Le groupe Random House est fier de publier Norman Mailer, et prévoit de célébrer son œuvre à l'occasion du centenaire de sa naissance, parallèlement à la publication du recueil par Skyhorse », a tenu à souligner auprès de l'Associated Press l'agent littéraire Andrew Wylie, qui représente les ayants droit de Mailer.

Selon lui, le passage de recueil de Random House — qui n'a jamais signé de contrat de publication — à Skyhorse relève avant tout d'une « décision éditoriale ».

Cette dernière serait plutôt liée aux ventes des ouvrages de Norman Mailer, sur le déclin, d'après les chiffres de NPD BookScan — qui couvrent 85 % des ventes de livres imprimés : les 4 titres les plus connus de Mailer auraient totalisé 4000 exemplaires vendus en 2021, sur le territoire américain.

Photographie : Norman Mailer en 1967, par Bernard Gotfryd (Wikipédia, domaine public). Couverture de la traduction de The White Negro, sous le titre Hipsters au Castor Astral, par Bruno Blum