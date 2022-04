Bibliothèques : Yannick Jadot promet 30 millions d'euros supplémentaires

En amont de l'élection présidentielle, l'Association des bibliothécaires de France (ABF) a fait partie des organisations du livre qui ont sollicité ou interpelé les candidats et candidates : en l'occurrence, un court questionnaire a été envoyé aux douze participants. Seul Nicolas Dupont-Aignan avait répondu, mi-mars, mais Yannick Jadot vient finalement de faire parvenir des éléments à l'association.

Commençant son propos en évoquant les bibliothèques publiques, Yannick Jadot indique « qu'un gouvernement écologiste maintiendra le concours particulier relatif aux bibliothèques de la dotation générale de décentralisation (DGD), qui est le principal dispositif de soutien de l'État à l'investissement et au fonctionnement non pérenne des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales ».

Mieux encore, annonce-t-il plus loin, il portera ce concours particulier à 120 millions €, contre 88,4 millions € actuellement. Ces quelque 30 millions € supplémentaires viendraient surtout « épauler les collectivités qui font face à des enjeux multiples » dans les territoires prioritaires, « ruraux, urbains ou dans les Outre-Mers », précise le candidat.

Le dispositif des contrats territoires-lectures (CTL) sera par ailleurs renforcé, et « [l]es collectivités engagées dans des extensions d'horaires d'ouverture ou dans des CTL jusqu'en 2022 verront l'aide de l'État poursuivie, pour autant que l'action conduite soit dûment justifiée ».

Pour les bibliothèques universitaires, Yannick Jadot promet un plan « de restructuration de ce type de bâtiments dans le cadre de la mandature », notamment pour les adapter aux nécessités écologiques (isolation thermique) et pratiques.

Gratuité et lutte contre la censure

Si la gratuité d'accès aux établissements et de consultation des collections est d'ores et déjà garantie par la loi, le candidat écologiste souhaite développer les « projets de contractualisation avancés par les collectivités » et inclure dans ces derniers la gratuité des services des bibliothèques.

Concernant l'accessibilité, le candidat appelle à un bilan du dispositif Platon, géré par la Bibliothèque nationale de France, « pour cerner les marges de progression ». Des propositions du candidat sont dirigées plus spécifiquement vers les publics fragiles, personnes hospitalisées, détenues ou encore réfugiées : « En la matière, un état des lieux sera établi, pour, ensuite, concevoir avec les acteurs des propositions concrètes. »

À LIRE: Yannick Jadot : “Dans l’édition, c’est d’abord la diversité qui garantit la liberté d’expression”

En matière de censure et de discriminations dans les établissements ou leurs collections, Yannick Jadot assure qu'un « gouvernement écologiste sera extrêmement vigilant sur ce point et luttera contre toutes les discriminations (religieuses, liées au genre, à l'orientation sexuelle, racisme et antisémitisme...) ».

Il souhaite aussi mettre l'accent sur la lutte contre les enclosures numériques, « en créant des communs des savoirs (Wikimédia, OSM...) » et en incitant à la collaboration avec les bibliothèques et médiathèques. Le candidat dénonce à ce titre le contrat signé avec Elsevier pour l'accès à des publications scientifiques : il ne serait pas reconduit sous une présidence écologiste. « Pour partie, les sommes ainsi dégagées pourront alimenter le développement de la Science ouverte et la bibliodiversité. »

Mettre fin « à la précarisation » des métiers

Sur les statuts et les professions des métiers des bibliothèques, Yannick Jadot généralise son propos sur la fonction publique, pour laquelle il souhaitait des « agents titulaires recrutés par voie de concours » pour les emplois permanents. Le point d'indice serait également revu à la hausse.

À LIRE: Statut des auteurs, écotaxe et diversité éditoriale dans le programme de Yannick Jadot

« Le gouvernement écologiste participera aussi à la reconnaissance de la filière culturelle de la fonction publique territoriale et à la reconnaissance des cadres de la fonction publique d'État », annonce le candidat : « [L]es cadres de bibliothèque FPT et FPE sont bien dans leur temps et prêts à prendre des responsabilités : les promotions de l'INET ou de l'ENSSIB portent comme nom Cabu, Méditerranée, Augusta Braxton Baker ou Gisèle Halimi. Cette reconnaissance passera par une refonte des corps des conservateurs d'État et territoriaux des bibliothèques, sur le modèle des conservateurs du patrimoine (avec trois grades pour un unique corps) », détaille-t-il.

Les réponses complètes de Yannick Jadot sont disponibles ci-dessous.

Dossier - Présidentielle 2022 : les propositions des candidats pour le livre

Photographie : Yannick Jadot en mars 2022 (Mutualité Française, CC BY-NC-ND 2.0)