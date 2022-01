Statut des auteurs, écotaxe et diversité éditoriale dans le programme de Yannick Jadot

Le parti Europe Écologie Les Verts (EELV) présente sur son site un projet des mouvements écologistes, qui s'inscrit « dans une démarche de réconciliation entre l’humanité et le reste du vivant, et de réponse à l’urgence écologique, démocratique et sociale pour permettre à chacune et chacun de mieux vivre ». Organisé en « six piliers », le troisième d'entre eux est consacré à l'éducation et à la culture « en partage ».

Mettant en avant la « diversité » de la culture, le programme écologiste insiste sur le soutien de « la création » et de l'« exception culturelle », ainsi que la prise en compte de « l’héritage légué par toutes et tous au long de notre histoire ».

La notion de droit culturel sera déclinée « en co-construisant les politiques culturelles entre l’État, les collectivités territoriales, les professionnel.les et les acteurs de la culture, les habitant.es, en valorisant une diversité pour toutes les esthétiques et pratiques artistiques, professionnelles comme amateures, en formant les agents des services publics à cette notion », indique le programme d'EELV.

À ce titre, une refonte des Directions régionales des Affaires culturelles (Drac) est prévue : « elles ne savent bien souvent pas comment s’y prendre pour construire des projets dans les territoires, en dehors des mécanismes habituels (lieux labellisés, structures subventionnées parfaitement en phase avec les lignes de financement) », avance le programme. Une évolution des modèles de financement et des périmètres des instances est proposée.

Régulation et écotaxe

Sous une présidence écologiste, l'État sanctuarisera 1 % de son budget pour la culture, généralisera « un contrat de commande pour la création d'œuvres reposant sur des modes d’incitation des institutions publiques ou des entreprises privées », développera le régime de l'intermittence et réservera des lieux vacants à la création. Le programme porté par Yannick Jadot promet aussi la création d'un statut des auteurs, une demande récurrente de ces derniers pour sécuriser leurs droits, obtenir une meilleure représentation de leurs intérêts et améliorer leur situation, notamment financière.

Une aide à l'emploi et un accompagnement financier des structures locales seront mis en place, pour développer les représentations et pratiques culturelles. Les parcours artistiques et culturels sur le temps scolaire proposeront une offre d'au moins trois événements, trois fois par an et par élève.

Considérant la puissance des GAFAM, le programme souligne la nécessité de « nouveaux mécanismes de régulation économique ». Sujet annexe, les algorithmes feront aussi l'objet d'un contrôle accru : « Nous demanderons plus de transparence aux plateformes sur l'utilisation des algorithmes, ainsi que des dispositifs pour permettre des utilisations autonomes et des découvertes aléatoires. »

Dans le domaine de la puissance économique, il remarque aussi l'apparition de « véritables conglomérats » dans l'édition, qui « abusent d’une position dominante et font peser des risques sur la diversité éditoriale » : « Une économie de l’offre s’est installée, entraînant une surproduction de livres à grand renforts de marketing, la réduction du revenu des auteurs, l’augmentation de l’empreinte carbone due au transport et la mise au pilon de millions de livres », diagnostiquent les écologistes.

Pour garantir la diversité éditoriale, le programme annonce un soutien de l'édition indépendante et de la librairie indépendante, et, du côté de l'écologie, « une écotaxe sur tous les livres imprimés et sur la mise au pilon, au service de la mise en place d’une économie circulaire du livre ». La responsabilité des éditeurs dans l'impression et la gestion des livres, pointée depuis des années, se trouverait totalement bouleversée...

Égalité et circulation de la recherche

Le candidat écologiste met l'accent sur l'égalité tout au long de son programme, et la culture bénéficiera aussi de cette attention : « Pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la culture, nous mettrons en place l'éga-conditionnalité des aides et demanderons que les organisations subventionnées puissent proposer une gouvernance paritaire. Pour atteindre la parité au bout de 5 ans dans les programmations, un bonus-malus sera instauré », détaille le programme. Les écarts importants entre hommes et femmes, notamment en matière de rémunération, ont été mesurés récemment par le ministère de la Culture.

En matière de culture comme d'éducation, Yannick Jadot porte un programme qui accordera une place « équivalent au patrimoine et matrimoine dans les politiques publiques et les programmes scolaires ».

Particulièrement fourni, le programme écologiste aborde même des questions relatives à la recherche universitaire. En matière d'édition scientifique, il dénonce « l'abus de position dominante des entreprises privées de publication scientifique ». Ces dernières « recourent au bénévolat des chercheurs pour la relecture, mais aussi la vente en ligne des articles qui eux-mêmes ont été en très grosse partie financés par des subventions publiques ». Une situation largement dénoncée par une partie de la communauté des chercheurs depuis plusieurs années, qui évolue petit à petit avec la pression de l'accès ouvert aux résultats de la recherche.

A priori, le président écologiste mettrait un coup d'accélérateur, pour que l'État obtienne « les droits de lecture gratuitement sur ces articles qu'il a lui-même financés ». Une plateforme numérique libre de dépôt, relecture et publication serait créée.

Enfin, ajoute le programme sur le même sujet, « [n]ous développerons les bibliothèques comme outil de la culture commune, par le recrutement de personnels, l’élargissement des plages d’ouverture, la numérisation des documents, des échanges permettant d'accroître les fonds ».

Le programme écologiste pour l'éducation et la culture se trouve à cette adresse.

Photographie : Yannick Jadot en août 2020 (Parti socialiste, CC BY-NC-ND 2.0)