Buraglio à l’épreuve de Balzac

Musicien, auteur-compositeur, chanteur, romancier, mais aussi et surtout dessinateur : Fabcaro a plus d'une corde à son arc. L'auteur de bande dessinée français, notamment connu pour la célèbre BD Zaï zaï zaï zaï, fera l'objet d'une rétrospective à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d'Angoulême. « Fabcaro sur la colline** Zaï zaï zaï zaï » reviendra sur la riche œuvre de cet artiste dont la carrière a commencé quelque vingt ans plus tôt dans des fanzines.