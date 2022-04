Solidaire, militante, ludique : les pouvoirs de la bande dessinée

« Les Rendez-vous, c’est le changement dans la continuité », attaque Pascal Mériaux, jamais à court de paradoxes. « Cette année, nous travaillons de nouveau sur un mois entier d’événements, avec un basculement vers la gratuité de l’entrée. » Bim. Il est juste que le tarif de 3 €, avec une entrée libre pour les moins de 25 ne faisaient pas de la billetterie une source de revenus consubstantielle de la manifestation — au contraire des 25 € pour les plus de 12 ans à Angoulême…

Au terme de l’édition 2021, une enquête menée auprès des festivaliers a montré que 40 % d’entre eux étaient venus pour la première fois. « Nous avons choisi de mener au bout la démarche militante que nous avons, au fil de l’année, sur les territoires : le critère de la gratuité est symbolique, alors jouons des symboles. » Voire des modèles ? Haussant les épaules, par modestie, il en rougirait le directeur.

D'ailleurs, en 2021 et pour la première fois, l’ensemble des autrices et auteurs avaient été rémunérés à la présence. Et dans le cadre du projet-pilote de rémunération des dédicaces, Amiens compte parmi les événements tests. Le festival est également labellisé par le collectif Autrices Auteurs en Action.

Or, ce dynamisme inspire bel et bien : le premier temps fort de l’événement se tiendra les 4 et 5 juin. L’année 2021, avec son lot de jauges et de contraintes, a essaimé les rencontres et auteurs. « Financer de nouveaux temps forts devenait difficile », note Pascal Mériaux. « Pourtant, en coproduction avec des éditeurs, et cofinancement, nous sommes parvenus à créer un dernier plateau, les 25 et 26, réunissant 70 auteurs. »

Une sorte de bouquet final, « qui inscrit la manifestation dans une perspective et une durée, assez uniques ».

Reste, côté logistique, l’épisode pandémique d'Angoulême et la réaction de collectifs d’auteurs, redoutant que les salons « se changent en clusters ». Une situation inimaginable avant le FIBD, que le directeur prend très au sérieux : « Bien entendu, nous tenons compte des légitimes inquiétudes de chacun, et de l’importance de protéger la santé de tous. Nous surveillerons l’évolution de l’épidémie, pour instaurer les mesures nécessaires. »

Goldorak, GO !

Alors, plongeons donc dans la programmation, une fois encore bien léchée. D’abord, l’affiche, réalisée par Denis Bajram, autour de son Goldorak. Et notons tout de suite une exposition ouverte du 2 juin au 2 octobre, à la Maison de la Culture. Car Goldorak, il a commencé à le dessiner dès l’âge de 10 ans. 40 ans plus tard, avec Xavier Dorison, Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yoann Guillo, leur bande dessinée chez Kana bat des records (plus de 210.000 exemplaires, données : Edistat). L’auteur a indiqué récemment qu’il réservait sa venue en festival, Covid oblige, mais l’expo, elle, sera hors norme. Croisons les doigts.

À découvrir, également, le regard de Jean-Christophe Chauzy à travers Le reste du monde, sa BD, et l'exposition éponyme : une immersion dans un univers post-apocalyptique, en grand format. La science sera également à l’honneur avec Jean-Yves Duhot : en résidence d’auteur à l’université de Picardie Jules Verne, il a tenu un journal — un quinzomadaire — évoquant culture visuelle, littéraire et scientifique. Cinq autres auteurs à ses côtés partent dans une quête épistémologique, où science et BD se rejoignent.

Enfin, l’Américain Rob Guillory, créateur de Tony Chu, détective cannibale, ouvrira son esprit : plongée immédiate dans une ambiance horrifique et des décors flashy. Bref, dépaysement garanti.

Solidaires, militants

Un événement inédit retient l’attention de Pascal Mériaux : Auteur.trices solidaires, initié par Marc Lizano, proposera une exposition vente tirée de la collection d’originaux de Guy de la Motte Saint-Pierre. Militant, travailleur social, engagé dans la protection des migrants, il fut également président de l’association On a marché sur la Bulle. « Si nous sommes nous-mêmes aujourd’hui militants, c’est qu’il a insufflé quelque chose au commencement. Depuis, cela infuse », note Pascal Mériaux.

« Il remet une partie de ces œuvres que les auteurs lui ont offertes, pour reverser les produits de la vente au Réseau Solidaire Amiénois et au Réseau Éducation Sans Frontière d’Amiens. » Difficile de mieux montrer comment la BD peut servir aux autres, après avoir tant apporté à un seul.

Et pour accomplir un grand écart, dans un même fil conducteur, le Coup de projecteur se portera sur Editions Exemplaire, « pour une plus grosse part du camenbert », comme dirait Lisa Mandel, qui en est à l’origine. Elle tiendra une conférence, humoristique (quoique…), sur l’autofinancement des auteurs pour la création de leurs albums — ou comment réussir sa vie avec Ulule et consorts…

La BD, pour tous

La jeunesse, toujours au centre des préoccupations, trouvera pleinement sa place : l’an passé, 87 classes du CP à la Terminale se sont rendues aux Rendez-vous, et 134 séances d’animations et d’ateliers leur étaient réservées. Cette année, pas moins : à découvrir, les 10 ans de BD Kids, qui entraîneront la venue, pour la première fois, de Lewis Trondheim.

Puis, une focale sur José Luis Munuera, dans une approche tout public, explorant les méthodes de travail, les personnages — Zorglub, Spirou, Les Tuniques bleues — et bien plus. Enfin, Linette, la série de bande dessinée sans texte de Catherine Romat et Jean-Philippe Peyraud, pour les petits, se présentera sous ses meilleurs jours.

Kamome Shirahama, créateur de L’atelier des sorciers, un manga de fantasy et Stan Manoukian, créateur avec Séverine Gauthier de Monstre, auront une place à part. Notamment parce qu’Amiens organisera un gigantesque jeu : des cartes à collectionner, en traversant la ville et ses lieux. Un parcours à accomplir pour se constituer, à la fin, un jeu de société unique.

Et bien d’autres découvertes encore, que le festival dévoilera au fil des jours, hors les murs, accueillies par les partenaires. « Notre intuition, voilà 26 ans, reposait sur une idée : nous montions un festival pour ceux qui ne connaissent rien à la bande dessinée. Cela, avec l’espoir de les intéresser, au moins un peu : qu’ils repartent en ayant découvert des auteurs, trouvé des albums à même de les retenir. Qu'ils aient fait des rencontres », conclut Pascal Mériaux.

Du changement, dans la continuité, donc…

