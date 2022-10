En juin, la bande dessinée donne Rendez-vous à Amiens

Les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens se dérouleront cette année, tous les week-ends du mois de juin avec deux grands temps forts « auteurs ». Les 4 et 5 juin, week-end historique d’ouverture, où seront conviés les auteurs en lien avec les expositions et leurs programmation. Les 25 et 26 juin, le festival se clôturera avec 45 auteurs et autrices, cette fois invités en collaboration avec les maisons d'édition Glénat, Dargaud, Delcourt/Soleil, Dupuis, Bayard, Futuropolis, Rue de Sèvres, Ankama.

Dès le 4 juin, les auteurs et autrices retrouveront leurs publics - aficionados ou curieux - dans la Halle Freyssinet, un espace hors du commun de 5000 m2. Les expositions mettront en valeur les univers d'auteurs et autrices incontournables, émergents ou inclassables, venus de France ou du monde entier, fidèles du festival ou invités pour la première fois. Leur scénographie permettra de s'immerger dans la diversité des styles et palettes artistiques. Le festival mettra à l'honneur la nouvelle vague du 9e art mais aussi la constellation d'auteurs, dessinateurs, scénaristes installés en Picardie, dans la galaxie des Rendez-Vous.

Comme chaque année, une journée professionnelle le 3 juin sera aussi proposée : elle explorera par quels outils spécifiques la bande dessinée peut servir de vecteur de diffusion et de vulgarisation scientifique auprès d’un large public, scolaire ou non spécialisé. Elle fera se rencontrer les différents auteurs de bande dessinée présents au sein de l’exposition Sciences et bande dessinée : les rencontres improbables, organisée par le Pôle BD Hauts-de-France et les participants au colloque organisé la veille par l’UPJV donnant ainsi à entendre un large panel de créateurs et d’acteurs de terrain.