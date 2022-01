Plus de 7 millions de Français ont craqué pour la BD en 2021

Les résultats pris absolument sont sans appel : la BD représente un livre vendu sur quatre. Elle devient le deuxième segment en parts de marché, dépassant les livres jeunesse, et juste après la littérature générale. En 2012, elle pesait 12 % de PdM, pour arriver à 18 % en 2020. La hausse est donc fulgurante. De quoi espérer même que cette croissance participe à une plus grande légitimité du genre ? Ne rêvons pas trop haut…

Sans trop de surprise, la BD belge tient le haut du pavé, avec 5,5 millions d’exemplaires vendus (+ 45 %), car le rythme de vente fut particulièrement soutenu : 1,6 million d’exemplaires écoulés chaque semaine en moyenne sur l’année.

Autre point montrant l’incidence du Pass Culture sur les habitudes d’achat (NB : GfK se limite aux données, sans corréler la hausse du segment manga au Pass). De fait, les mangas représentent plus d’un ouvrage vendu sur deux, pour l’ensemble du 9e art. En comparaison, la BD jeunesse pèse 34 %, celle de genre 20 % et les comics 18 %.

De tout cela découle logiquement que dans les cinq premières places, on retrouve

• Asterix et le griffon - 1,548 million d’exemplaires

• Naruto T.7 - 275.000 exemplaires

• Demon Slayer – 255.000 exemplaires

• Naruto T.2 – 230.000 exemplaires

• One Piece T.1 – 223.000 exemplaires

Mais, plus globalement, sur les 10 meilleures ventes, sept sont des mangas, et outre Astérix, on retrouve Le Dernier espadon, le Blake et Mortimer et Mortelle Adèle T.1 Tout ça va finir mal, respectivement 212.000 exemplaires et 211.000 exemplaires.

Les segments déchaînés

Structurellement, le marché aura été porté par les séries, avec une hausse de 71 % et le fonds qui gagne 63 %, en regard de 2020. Mais pour que les ventes explosent autant, il aura fallu que les acheteurs se pressent : 7,2 millions de Français auront acheté une BD au cours de l’année passée, soit 1,5 million de plus que l’an dernier avec plus de deux articles en moyenne. Et surtout, un acheteur de livre sur trois, souligne GfK.

Et définitivement, le manga aura connu une embellie hors norme : 47 millions d’exemplaires écoulés, 353 millions € de chiffre d’affaires, soit deux fois plus que 2020. Et si les nouveautés montent en puissance, avec 77 % de croissance, le fonds représente désormais 73 % des ventes.

Les 5 segments manga sont en croissance. Le Shonen domine largement les ventes avec 35 millions d'exemplaires vendus en 1 an (+ 112%). Suivent le Seinen à 9,6 millions exemplaires (+ 104%), le Shojo (1,9 million d’ex., à + 62%) et les mangas érotiques/autres (plus de 500.000 ex., à + 82%).

Enfin, sur les trois autres segments, la BD de genre gagne 24 points en 10 ans, et une croissance de 29 % en regard de 2020, avec un prix de vente moyen qui a pris 3,3 € en une décade. La BD jeunesse, elle, est littéralement emportée par l’héroïne de Mr Tan, Mortelle Adèle. Le groupe Bayard l’avait d’ailleurs indiqué dans une récente communication : 2021 fut littéralement porté par cette série et ses nouveaux tomes. Le segment, pris dans son ensemble, aboutit à 3,1 millions d’exemplaires, contre 1,7 million en 2020… Dont acte.

Quant au comics, malgré les superproductions Marvel ou DC Comics, il n’aura pas autant que ses coreligionnaires bénéficié de l’année 2021. Certes, ce sont 3,6 millions d’exemplaires écoulés, en hausse de 18 % — avec 69 % des ventes réalisées à travers les nouveautés. Fait intéressant, pour tout le secteur BD, ce sont 66 % des ventes qui sont opérées… par le fonds.

Macro et micro dans un bateau...

« La performance 2021 est remarquable par son ampleur et sa diffusion à l’ensemble des segments du marché. D’un côté, nous constatons la bonne santé générale du marché, avec de nombreux éditeurs et séries en croissance, mais aussi un recrutement important côté acheteurs », commente Camille Oriot, consultante GfK Market Intelligence Livres, pour le FIBD.

Une nuance toutefois, que n’apporte pas l’enquête : si le marché a connu une embellie, il semble, une fois de plus, que ce soit les best-sellers qui en tirent profit. Plusieurs éléments manquent ainsi à l’appel : le nombre d’ouvrages parus en 2021 qui se sont vendus à moins de 1000 exemplaires — et donc, le ratio entre le nombre de nouveautés et la concentration des ventes globales.

Le communiqué GfK/FIBD glisse d’ailleurs que l’analyse reste une lecture macro-économique, observant de grandes tendances. Et qu’une lecture plus attentive permettrait de faire apparaître « des disparités et problématiques spécifiques — notamment celles qui touchent aujourd’hui la situation des créatrices et créateurs du 9e art. De telles approchent sont, bien évidemment, complémentaires. »

Complémentaires, peut-être. Indispensables, diraient certains.