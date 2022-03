Des beaux jours sans masque ? “On craint que les salons du livre se changent en clusters

Libération a presque tenu les comptes : le FIBD a entraîné un grand nombre de contaminations au Covid, tant du côté éditeurs qu’auteurs. « On n’a pas été très sérieux, c’est sûr. Beaucoup de gens étaient très contents de ne plus avoir de masques et voilà, on le paye », indiquait une attachée de presse auprès de nos confrères.

Côté organisation, le directeur de l’événement, Franck Bondoux, restait mesuré : « Est-ce que ça a été relâché, trop vite, trop fort, trop tôt ? » Le FIBD, premier événement à bénéficier de cette fin du masque et de l’absence de contrôle de pass vaccinal aura ainsi fait les frais de la politique sanitaire ? En regard des salons qui s’en viennent, les auteurs s’inquiètent.

Hausse des cas, hausse des risques

Ce 23 mars, l’auteure Isabelle Bauthian partageait ses réflexions sur Twitter, appelant tout simplement au bon sens.

S’emparant du sujet, La Ligue des auteurs professionnels plaide également pour « une responsabilisation individuelle et collective, pour le bien de toutes et tous, et pour protéger les plus fragiles », nous indique Betty Piccioli. L’organisation espère ainsi motiver « les festivals et les auteurs à aller plus loin que les mesures sanitaires gouvernementales actuelles, pour espérer éviter que des clusters tels que celui du FIBD se reproduisent ».

De fait, le festival d’Angoulême avait même fait de l’absence de masque et de contrôle des Pass un élément de communication sur ses affiches. En parallèle, la guerre en Ukraine semble avoir fait disparaître des médias la pandémie, alors que le nombre de contaminations continue d’augmenter — bien que les services hospitaliers ne se retrouvent pas encore sous pression.

Ce 27 mars, 110.000 nouveaux cas étaient recensés, en hausse constante depuis le 2 mars. « Malgré ce relâchement des pouvoirs publics concernant les gestes-barrière, il est utile de rappeler que les contaminations au Covid 19 continuent de progresser en France », observe la Ligue. Et comme d’autres le soulignent, l’arrivée prochaine du Festival du livre de Paris ne va pas sans poser quelques interrogations.

Jean-Baptiste Passé, commissaire général du Festival, précise immédiatement à ActuaLitté que « sur tous les billets et les accréditations, il sera rappelé à l’ensemble des exposants, professionnels et festivaliers que le port du masque reste obligatoire, ainsi que le contrôle du Pass vaccinal ». Selon lui, la responsabilité individuelle ne peut pas se substituer seule aux nécessaires mesures de prudence.

« Évidemment, nous regrettons le cluster d’Angoulême, mais le retour à “la vie normale” ne va pas sans poser ces difficultés. » Et de souligner que ce sont avant tout les moments de convivialités, nocturnes en l’occurrence, qui font augmenter les risques de contamination.

Le masque, “vaguement chiant”

Docteur en biologie — de l’environnement, précise-t-elle — Isabelle Bauthian, ne se cache pas derrière un titre pour trouver une légitimité. « J’ai quitté la recherche scientifique depuis 10 ans, mais j’estime avoir encore la démarche et la capacité de trier les informations. » En outre, la démarche épistémologique se retrouvait dans un de ses livres, Esprit critique, paru chez Delcourt. « Il s’agissait d’une approche pour inviter à baser ses opinions sur des faits, sans disparition de la subjectivité. Mais dans nos actions et pensées du quotidien, apprendre à juger de bonne foi. »

De là, l’expression d’un ras-le-bol, communiqué sur les réseaux. « Quand on fait un métier, on prend ses responsabilités. Quand on organise un événement, il en va de même. Lors du FIBD, le message devenait étrange : se passer d’une grande opportunité professionnelle ou se taire. » L’auteure n’en comprend pas moins le besoin de tout un chacun de rompre avec ces mesures. « Mais cela fait deux ans – juste deux ans ! Pour une pandémie, c’est idiot d’imaginer que tout a pris fin en si peu de temps. »

Et d’encourager elle-même ses consœurs et confrères : « Autant le Pass sanitaire ou vaccinal — qui a fonctionné — posait des questions idéologiques. L’opposition se comprenait. Autant le masque demeure un moyen vaguement chiant, dont l’efficacité s’il est correctement porté, a été démontrée. »

Bien entendu, les imprudences se multiplient alors que chacun « en a légitimement marre : on n’a pas vu les collègues depuis longtemps, on a envie de se retrouver. Tout cela est humain. » Mais l’auteure ne décolère pas en entendant une partie des critiques qui font état d’une gripette. « Il serait intelligent de ne pas confondre syndromes grippaux et grippe : toute personne qui a eu la grippe fait son possible pour ne plus jamais l’attraper ! »

Et de conclure : « Que chacun prenne ses responsabilités, oui : l’autotest n’est pas parfait, mais limite les risques. Les mesures comme le masque sont simples et peu contraignantes. La vaccination est importante pour limiter les effets. Si une partie de la population est préservée et se préserver alors les personnes à risque pourront, elles aussi, se sentir plus protégées. »

Avec cette amertume malgré tout : « Chacun fait comme il peut, entend-on. Sauf qu'à Angoulême, personne n’a fait quoi que ce soit. »

Quelques rappels bienvenus

De là les différentes recommandations, comme des refrains déjà entendus, et toujours d'actualité, que fredonne la Ligue, pour les festivals et salons littéraires. L'organisation encourage ainsi la mise en place d’un protocole renforcé :

– Incitation au port du masque envers tous les festivaliers ; – Distribution gratuite de masques FFP2 ; – Protocole fiable d’aération des espaces tout au long de la journée ; – Communication responsable autour des gestes barrières ; – Gel hydroalcoolique à disposition ; – Protection des personnes à risques.

Pour les auteurs et autrices, elle invite à la responsabilité individuelle :

– Test antigénique ou PCR effectué avant le départ ; – Port du masque lors des dédicaces et des interventions ; – Éviter les rassemblements lors des moments de restauration en intérieur ; – Éviter les contacts physiques.

« Tous ensemble, nous pouvons limiter les risques et éviter la formation de nouveaux clusters dans les événements culturels, salons et festivals, si importants pour nos professions », conclut la Ligue.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0