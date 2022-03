Turquie : Wikipédia déboutée par la CEDH

L’encyclopédie en ligne a été déboutée par la CEDH ce jeudi 24 mars. C’est plus précisément l’attaque en justice d’Ankara par la fondation Wikimedia, hébergeur de Wikipédia, qui a été rejetée. Cette dernière avait saisi la CEDH en mai 2019, contestant le blocage du site devant la justice turque, puis portant l'affaire au niveau la Cour constitutionnelle du pays.

Ordonnée en avril 2017 par les autorités turques, la censure de l’encyclopédie participative résultait de deux pages établissant un lien entre la capitale, Ankara, et des organisations extrémistes. Le gouvernement accusait Wikipédia de s'engager dans une campagne de dénigrement, en soutenant des organisations qualifiées de « terroristes ».

L’intégralité du site avait finalement été bloqué par les autorités, estimant que les pages « n’en avaient pas été supprimées dans le délai demandé et qu’il était techniquement impossible de ne bloquer qu’elles » rappelle la CEDH dans un communiqué. Face à cette situation, la fondation Wikimedia avait alors multiplié les actions en justice.

Le 29 décembre 2019, la cour constitutionnelle de Turquie, plus haute instance juridique du pays, rendait sa décision. Elle concluait à une violation de la liberté d’expression. Finalement, la plateforme redevenait consultable, après intervention ce mercredi 15 janvier.

Stephen LaPorte, avocat général de la fondation Wikimedia, explique : « Nous respectons la décision de la Cour étant donné que notre objectif principal de rétablir l’accès à Wikipédia en Turquie a déjà été atteint. Nous remercions la Cour pour l’attention qu’elle porte à cette question et souhaitons une fois de plus célébrer le fait que plus de 80 millions de Turcs ont un accès illimité à Wikipédia. »

La CEDH « a reconnu en substance la violation de l’article 10 » de la Convention européenne des droits de l’homme par la Turquie qui « a réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi par la requérante à cet égard ». De la sorte, la fondation a « perdu sa qualité de victime » et sa demande devenait caduque.

La Cour constitutionnelle turque a « rendu son arrêt 2 ans et 8 mois après l’introduction du recours individuel » explicite la CEDH qui nuance toutefois : cette décision qui ne doit « pas être interprétée » comme donnant « carte blanche » aux juridictions nationales. Et de relever le « caractère systémique du problème soulevé en l’espèce », notant également le recours répété des autorités turques aux blocages provisoires des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter après des attentats.

