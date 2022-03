Idéfix, tête d'affiche du Festival Partir en Livre 2022 

Suite au lancement et à l'appel à projets annoncé en octobre 2021, l'édition 2022 de Partir en Livre se dévoile peu à peu. Accueillie par 2556 lieux et 4000 animations en 2020, Partir en Livre se voit comme « une nouvelle occasion de célébrer le plaisir de lire dans le cadre de la "lecture, Grande cause nationale" ».

En partenariat avec le CNL et le Ministère de la Culture, cette 8e édition mettra en valeur l'Amitié, avec un grand A. Le « plaisir de lire ensemble, grâce à une bande de copains qui reprend le flambeau pour faire de la lecture un moment de joie et de partage », indique le Festival dans un communiqué. « La lecture, comme l’amitié, est fondée sur une rencontre : parfois timide, parfois enthousiaste, parfois drôle ; un coup de foudre littéraire, comme un coup de foudre amical. »

C'est donc Idéfix et ses amis, les irréductibles, qui mettent en lumière ce thème dans une nouvelle affiche. Visibles dans les bandes dessinées Pas de quartier pour le latin !, déjà disponible et le Tome 2, Les Romains se prennent une gamelle, à paraître le 15 juin 2022, ils sont aussi les héros d'une série animée sur France 4 et sur l’application Okoo. Et ce, bien avant qu'Idéfix ne rencontre les deux Gaulois ...

212 projets sélectionnés et soutenus financièrement par le CNL porteront la manifestation. Cette dernière sera éclairée par le retour du Livrodrome, parc d’attractions itinérant, pour véritable Tour de France littéraire et amical !

Dès à présent, tous les organisateurs qui souhaitent bénéficier du référencement et de la visibilité de Partir en Livre peuvent inscrire leur structure et leurs événements, à cette adresse.