Partir en Livre 2022 : “l’Amitié”, thème de la 8e édition

Partir en Livre, grande fête du livre pour la jeunesse, se déploiera en 2022 du 22 juin jusqu'au 24 juillet partout en France et sera un des temps forts de « la lecture, grande cause nationale » souhaitée par le Président de la République. Organisé par le CNL sous l'impulsion du ministère de la Culture, Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire et redonner au livre sa valeur de divertissement.

À l'occasion de cette 8e édition, la manifestation prendra de l'ampleur pour toucher un public d'enfants et d'adolescents toujours plus grand. L'événement durera plus longtemps et commencera pour la première fois avant la fin de l'école pour mener un travail plus approfondi avec l'Éducation nationale.

Elle commencera le lendemain de la fête de la musique et aura pour thème « l'Amitié » pour faire écho aux Nuits de la lecture qui mettront l'Amour à l'honneur. Durant cette période compliquée, le CNL a souhaité mettre le livre et la lecture au cœur des relations sociales et en particulier celles bâties sur la confiance, le partage et la solidarité comme le sont les liens d'amitié.

Appel à projets

Pour porter les plus belles initiatives et les meilleures idées, le CNL lance dès maintenant son appel à projets qui permet à tout type de structure (association, librairie, bibliothèque, médiathèque, centre culturel et sportif, centre d'animations, collectivités territoriales, municipalités...) de présenter un projet pour obtenir une labellisation, c'est-à-dire un soutien financier du CNL pour son événement. Le taux de concours du CNL au projet soutenu peut aller jusqu'à 70% des coûts des activités littéraires.

Le dépôt des demandes d'aide auprès du CNL se fait exclusivement en ligne par le biais d'un portail des demandes d'aide, à partir du 7 octobre 2021 jusqu'au 14 janvier 2022.

Les modalités de l'appel à projets sont consultables sur le site internet du CNL à cette adresse.

Les dossiers sont examinés selon les critères suivants :

- qualité et originalité de la programmation littéraire (interventions d'auteurs à l'occasion de rencontres et débats, etc.) ;

- implication des professionnels de la chaîne du livre;-présence et valorisation des librairies indépendantes et des bibliothèques ;

- présence et valorisation de l'édition indépendante ;

- ancrage territorial du projet ;

- organisation d'actions d'éducation artistique et culturelle ;

- qualité de l'accueil du public;-capacité à mobiliser le jeune public ;

- ouverture à un large public par une politique tarifaire adaptée.

Une attention particulière sera portée sur l'itinérance des projets et sur le développement de la lecture à voix haute, ainsi comme c'est déjà le cas sur les ateliers d'écriture.

Lors de la précédente édition, Partir en Livre a été accueillie par 2556 lieux et 4000 animations, gratuites et ouvertes à tous, ont été organisées en France métropolitaine et ultramarine.