Idéfix et les Irréductibles : la série diffusée dès juillet sur Okoo

La série d'animation Idéfix et les Irréductibles, qui compte 52 épisodes de 11 minutes, sera diffusée dès le début du mois de juillet par France Télévisions, sur sa plateforme numérique Okoo. À la télévision, la série occupera une case horaire sur France 4, dès le 28 août.

Sur France 4, 3 rendez-vous hebdomadaires sont prévus, avec un passage à un rythme quotidien pendant les vacances de la Toussaint et de Noël, a indiqué Pierre Siracusa, directeur de l'animation et des jeunes publics chez France Télévisions.

Par ailleurs, les dimanches 22 et 28 août, 5 épisodes de la série seront diffusés dans les 70 salles Gaumont-Pathé.

La série sera diffusée sur la chaîne Super RTL en Allemagne fin août-début septembre, puis en Suisse et au Québec en fin d'année 2021.

« Cette série est un vieux rêve d'Albert Uderzo et René Goscinny », a souligné Céleste Surugue, directeur des éditions Albert René. « À l'époque des studios Idéfix [entre 1974 et 1978], un épisode pilote d'une dizaine de minutes avait été réalisé et plusieurs projets proposés n'ont pas abouti », précise-t-il. Le succès du film Le domaine des dieux (Alexandre Astier et Louis Clichy, 2014) a remis un tel projet au goût du jour.

Le synopsis de la série :

52 av. J.-C. Comme nous l’a appris Jules César, tout Lutèce est occupé par les Romains… Tout Lutèce ? Non ! Voyant son quotidien perturbé par les décisions du nouveau préfet romain de la Ville lumière, une bande d’irréductibles Gaulois à quatre pattes menée par Idéfix résiste à l’envahisseur et aux meutes de chiens romains du terrible berger goth Arquebus.

La série Idéfix et les Irréductibles constitue « un préquel très intéressant, puisqu'elle raconte ce qu'il se passe dans les tomes d'où Idéfix est absent, puisque Astérix et Obélix le rencontrent dans Le Tour de Gaule d'Astérix, le cinquième tome », a noté Charles Vaucelle, réalisateur de la série. La voix d'Idéfix est assurée par l'acteur Benjamin Bollen.

La série se déroule à Lutèce, un « terrain d'aventures, de références et de jeux par rapport à la ville de Paris » explique-t-il. Comptant quelque 130 personnages, la série a été « assez péplonique en termes de fabrication », selon le réalisateur. Outre la ville, la bande d'irréductibles évoluera dans différents décors, dont une forêt ou des catacombes...

Rappelons que la série a été précédée par un album de bande dessinée, Idéfix et les irréductibles, publié par les éditions Albert René, dessinée par Jean Bastide et Philippe Fenech sur un scénario de Matthieu Choquet, Jérôme Erbin et Yves Coulon.