Autrices-auteurs : un “bilan” de l'application de la rémunération des dédicaces annoncé

Message aux structures éditoriales concernant la rémunération des dédicaces

Il y a quelques jours, un communiqué du ministère de la Culture indiquait la mise en application, dès le festival de la bande dessinée d’Angoulême 2022 qui s’ouvre demain, d’un protocole négocié par le SNAC BD, la SOFIA, le CNL, le SNE et le SEA. Celui-ci prévoit la rémunération des autrices et auteurs à l’occasion des dédicaces qu’ils et elles signeront lors des festivals participants à cet accord.

Cette rémunération, d’un montant forfaitaire de 226 € brut, sera réglée pour un premier tiers par le CNL, un deuxième par la SOFIA et le dernier tiers par la structure invitante, soit le festival organisateur soit la maison d’édition de l’autrice ou de l’auteur. Celle-ci sera donc invitée à verser 75 € à la SOFIA pour le compte de chacun des artistes présent·es au festival signataire.

Nous avons d'ores et déjà des échos divers faisant apparaître le refus de certaines structures éditoriales de participer à ce protocole. Celui-ci étant très récent, nous comprenons qu’il puisse être difficile pour de petites structures, de mettre en place très rapidement un règlement non planifié pour cette édition du FIBD — bien que le protocole soit en négociation depuis plusieurs années, et que sa mise en application ne constitue pas une surprise.

Néanmoins, toutes les structures non-signataires ne sont pas de petits éditeurs indépendants impécunieux, certaines sont même adossées à de grands groupes, et leur refus, s’il se confirme, peut être lu comme un mépris vis-à-vis des artistes dont elles exploitent le travail.

Les AAA seront donc très attentifs et attentives, à la suite de cette édition « test » et aux suivantes, à faire un bilan de l’application de cet accord de rémunération des dédicaces en festival. Nous ne manquerons pas d’indiquer aux structures éditoriales non signataires les retours et perspectives dont nous aurons fait part des autrices et auteurs non rémunéré·es, et des suites que les AAA pourront leur donner.

Sans autrices, sans auteur, pas de livres.

Les AAA

Sans autrice, sans auteur, pas de bande dessinée.

