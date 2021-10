Le FIBD 2022 à Angoulême : auteurs, programme et événements

L'édition 2021 du FIBD avait été singulièrement bousculée par la pandémie, avec un format en deux temps adopté pour éviter l'annulation. Si un Grand Prix a été décerné — à Chris Ware — et quelques expositions organisées, la 48e édition a laissé un goût d'inachevé et de rendez-vous manqué, que l'édition 2022 s'appliquera à effacer.

3 affiches officielles, signées par Ware, la mangaka Jun Mayuzuki et l'autrice Fanny Michaëlis, annoncent en tout cas la couleur, avec l'entrain des retrouvailles annoncées entre les auteurs de bandes dessinées, mangas et comics, et les lecteurs venus de toute la France et d'au-delà...

Créé en 1974, reconnu dans le monde entier, le FIBD est aussi l'occasion de placer la création hexagonale en avant, même si toute la francophonie, et plus largement toutes les nations, sont accueillies sur place.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0