GuerreEnUkraine : les foires du livre d'Europe sommées d'agir

Rapidement, la question d’une collaboration avec les partenaires russes s’est posée : boycotter, quitte à mettre ces acteurs dans le même panier que leur président ? Il semblerait que certains groupes britanniques aient déjà décidé d’introduire un moratoire sur les parutions russes — pas très à l’aise à l’idée de traiter avec des opérateurs du pays.

D’autant que deux manifestations, prochaines, vont faire l’objet d’une attention toute particulière : Bologne, pour la littérature jeunesse, et Londres, foire généraliste de vente de droits. Pour l’événement italien, la Russie envisageait un grand espace collectif, mais à la lumière des événements, qu’en sera-t-il encore ? Et comment éviter que le stand ne devienne une cible géopolitique. L'enjeu est de promouvoir la coopération, pas l’animosité, pointe Mauro Spagnol, de Books Everywhere, une agence proposant des services autour de la vente de droits et des coéditions.

Les mesures de rétorsion contre les compagnies aériennes russes mettent à date un arrêt à toute spéculation — Bologne s’ouvrira dans 3 semaines, ce 21 mars et l'Italie vient de ferme son espace aérien aux avions des compagnies russes. Pour Londres, les mesures qu’a imposées le Royaume-Uni sont du même genre : prévue du 5 au 7 avril, la Foire ne devrait – pour l'heure – pas accueillir le moindre éditeur russe…

Couper toute relation

Les pays baltes ont pour leur part dégainé un appel à Francfort, Londres et Bologne, les trois grandes foires professionnelles européennes, à apporter leur soutien aux éditeurs ukrainiens. Tout en coupant leurs échanges eavec les organisations de la Fédération de Russe.

Ainsi, douze organisations des Pays baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie) — éditeurs, auteurs, libraires — répondent à l’agression russe. « Nous appelons toutes les organisations culturelles, les artistes, les conservateurs, à suivre notre exemple : soutenir l’Ukraine sur la scène internationale, condamner la terreur militaire russe et exiger le respect des valeurs démocratiques. »

Les trois manifestations littéraires sont directement interpellées, afin qu’elles appliquent des sanctions. Et les Pays baltes de conclure qu’un « pays qui bafoue les valeurs de démocratie et de liberté, terrorisant et méprisant ouvertement les peuples d’Europe, n’a pas sa place parmi les participants aux salons du livre qui cherchent à créer un monde pacifique, critique et ouvert ».

Pour l’heure, la Foire de Bologne a exprimé sympathie et soutien aux victimes de l’agression russe, sans pour autant annoncer de mesures.

La Foire de Londres semble être passée totalement à côté de l’information — ou ignore pour l’heure comment réagir. De son côté, la Buchmesse de Francfort a partagé, dès le 24 février, le message émanant du Börsenverein, l’association d’éditeurs et de libraires allemands.

« Nous appelons le peuple russe et son président à mettre fin à la destruction délibérée de la paix et de la liberté en Europe. Et nous adressons ces mots de soutien au peuple ukrainien : vous faites partie d’une communauté internationale qui protège la dignité humaine, l’engagement démocratique et l’égalité de tous. Vous avez le droit à la paix. »

Francfort ne doit se tenir que mi-octobre 2022 (du 10 au 23), on ne peut qu’espérer une résolution du conflit avant cette date…

DOSSIER - La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine

crédits photo : stand de la Russie, invitée d'honneur de ex-Livre Paris (Festival du livre de Paris) 2018 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0