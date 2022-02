Le groupe Hachette “très inquiet” des actes de censure aux États-Unis

La filiale étatsunienne du groupe Hachette a fait part, dans un communiqué, de sa « vive inquiétude devant les manoeuvres répétées visant à écarter certains livres des bibliothèques et des listes de lecture, au sein des établissements scolaires ».

Assez logiquement, les éditeurs commencent à se préoccuper de cette vilaine censure qui monte et s'installe, aux États-Unis, depuis plusieurs mois. Soutenus, voire attisés par les responsables politiques conservateurs, des mouvements partisans se multiplient, réunissant des parents d'élèves ou de simples citoyens derrière une triste cause : la réduction de la diversité en matière de lecture.

En effet, les demandes visant à retirer des étagères des bibliothèques, publiques ou scolaires, concernent principalement des ouvrages ayant trait au racisme, aux libertés sexuelles et de genre, ou encore signés par des membres de la communauté LGBTQIA+, ou des auteurs noirs, asiatiques et latinos.

« Le nombre de tentatives de censure n'a jamais été aussi élevé, en mes 20 ans de service au sein de l'ALA. Nous faisons face à une plus grande mobilisation de diverses organisations au sein des communautés locales. Ils encouragent leurs partisans à se rendre aux réunions des conseils d'administration scolaires pour pointer du doigt des livres », déplorait Deborah Caldwell-Stone, directrice du bureau de la liberté intellectuelle de l'Association des bibliothèques américaines (American Library Association, ALA), auprès d'ActuaLitté il y a quelques semaines.

Des « dons d'urgence »

Le groupe Hachette, conscient que « de nombreux livres [publiés par ses maisons d'édition] font partie des ouvrages visés par la censure », indique apporter tout son soutien aux auteurs et illustrateurs concernés. « Ces retraits [d'ouvrages] interdisent à des jeunes l'accès à des histoires et des débats qui les intéressent et ouvrent leurs perspectives sur le monde. »

Le groupe éditorial évoque aussi ses inquiétudes vis-à-vis des thèmes des ouvrages censurés : « Il est particulièrement préoccupant de constater que les livres visés et censurés sont le plus souvent ceux dont les récits évoquent l'ethnie, le genre, l'orientation sexuelle et d'autres sujets liés à l'identité personnelle ou culturelle. » Une censure à la fois politique et idéologique, en somme.

Sans expliciter les montants, le groupe Hachette indique avoir effectué des « dons d'urgence » aux organisations non gouvernementales qui cherchent à contrer ces initiatives de censure, dont l'Authors Guild, qui défend les auteurs américains, la National Coalition Against Censorship et PEN America, qui luttent toutes deux contre la censure de manière générale.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0