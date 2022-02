États-Unis : la flambée de la censure attisée par des lobbys conservateurs

Les professeurs et bibliothécaires tentent d’alerter contre cette flambée de la censure alors que des groupes soutenus par de riches donateurs conservateurs tentent, eux, d’accélérer le processus. De nombreux ouvrages ont d’ores et déjà été retirés des étagères des bibliothèques scolaires notamment au Texas, en Pennsylvanie, dans l'Utah, en Virginie et dans le Wyoming.

Ces groupes utilisent des techniques élaborées ainsi que de nombreux messages bien rodés pour forcer la main aux écoles afin de supprimer certains textes des programmes et des collections des bibliothèques scolaires. Bien que certains de ces groupes se présentent comme des collectifs de parents d'élèves unis derrière une cause, nombre d’entre eux sont en fait liés à des organisations conservatrices très bien dotées.

La plupart des livres visés traitent des inégalités de genre ou de race, alors qu'une partie des responsables politiques républicains s’efforcent d’empêcher l’enseignement des théories évoquant le racisme endémique dans les programmes scolaires. Ils s’appuient pour cela sur une campagne contre la « critical race theory », une discipline universitaire visant à dénoncer le racisme dans la société et la législation américaine.

Deborah Caldwell-Stone, directrice du bureau de la liberté intellectuelle de l'Association des bibliothèques américaines (American Library Association, ALA), revenait dans nos colonnes sur cette vague de censure inédite. « Le nombre de tentatives de censure n'a jamais été aussi élevé, en mes 20 ans de service au sein de l'ALA. Nous faisons face à une plus grande mobilisation de diverses organisations au sein des communautés locales. Ils encouragent leurs partisans à se rendre aux réunions des conseils d'administration scolaires pour pointer du doigt des livres », expliquait-elle.

Auprès du Guardian, elle fait état de nouvelles constatations : « Nous avons noté qu’il existe un certain nombre de groupes comme Moms for Liberty, Parents Defending Education, No Left Turn in Education qui ont des opinions particulières sur ce qui est approprié pour les jeunes, et ils essaient de mettre en œuvre leur programme — en particulier dans les écoles, mais aussi de faire part de leurs préoccupations aux bibliothèques publiques. »

Des groupuscules conservateurs

Loin de ce que laisse imaginer son nom, le groupe Moms for Liberty est en réalité adossé à un autre grand groupe conservateur, Parents Defending Education (PDE), qui semble être largement impliqué dans cet élan de censure.

PDE a été lancé au printemps de l’année 2021. Depuis, le groupe semble s’ériger en chef de file dans le mouvement conservateur qui sévit au sein des écoles publiques américaines. Nicole Neilly, sa présidente, était auparavant directrice du forum Independant Women et a travaillé avec le Cato Institute, un think tank de la droite américaine cofondé par le Républicain Charles Koch, connu pour ses importants dons financiers.

Le site du PDE propose des modèles d’action pour les personnes souhaitant s’investir. Le groupe est par exemple à l'origine d'un mouvement de pages Instagram recensant les ouvrages jugés problématiques dans certains établissements. Le site fournit même un guide complet détaillant comment créer une adresse mail spécifique ou gérer une page Instagram de manière à en améliorer la visibilité et l'impact.

Le PDE pousse également les parents à espionner l’activité en ligne des enseignants : « Regardez les pages des réseaux sociaux des enseignants et des administrateurs de votre école. Ils sont souvent très fiers de ce qu’ils font et publient parfois des déclarations ou des documents incriminants » explique le site internet.

No Left Turn in Education est également promu sur le site internet du PDE. On peut retrouver sur le site de NLTE une liste de plus de 60 livres jugés inappropriés. Et, encore une fois, le groupe est en relation avec des conservateurs aux bras longs.

Le Milwaukee Journal explique que la fondatrice de cette organisation, Elana Fishbein, a fourni une représentation juridique gratuite aux parents souhaitant attaquer les districts scolaires. La plupart de ces avocats sont affiliés au Liberty Justice Center et à la Pacific Legal Foundation, qui reçoivent un financement de l’éminent donateur du parti Républicain Dick Uihlein, un milliardaire basé au Wisconsin.

Le groupe Moms for Liberty lui-même reçoit des dons importants de la part de plusieurs responsables politiques républicains, mais aussi de Megyn Kelly, ancienne animatrice de la chaine FoxNews, connue pour son traitement médiatique particulièrement biaisé. Autant dire que cette censure organisée est largement politique.

Censure tous azimuts

En octobre dernier, Matt Krause, à la tête de la commission d’enquête de la Chambre des représentants du Texas, a ouvert une enquête sur les collections des bibliothèques scolaires de l’État. Il avait fait parvenir une lettre aux différents districts scolaires, accompagnés d’une liste de 850 ouvrages, et souhaitait tout simplement savoir quels livres étaient disponibles dans les bibliothèques, en combien d’exemplaires, et les montants dépensés pour les acquérir. Dès le mois de décembre, plus de 400 titres quittaient les étagères pour un examen approfondi, dans un district de San Antonio.

En Pennsylvanie, c’est le conseil scolaire de Central York qui a censuré une longue liste de titres quasiment entièrement par ou à propos de personnes de couleur. Dans le district de Canyons en Utah, ce sont quatre lycées qui ont vu au moins neuf titres retirés de leurs bibliothèques, dont L’œil le plus bleu de Toni Morrison, qui dénonce les discriminations racistes et de genre.

Mais la censure ne saurait toujours être aussi efficace qu’elle le voudrait. La BD Maus, retirée et interdite au sein d’une école du Tennessee pour cause « d’images et de mots inappropriés » au début du mois de janvier, est aujourd’hui en tête des ventes.

Les initiatives contre cette censure se multiplient, par ailleurs : pour preuve, une cagnotte GoFundMe a été mise en place par la boutique de Nirvana Comics Knoxville afin de permettre à tous les étudiants de se procurer une édition du roman graphique d’Art Spiegelman.

« Le chef-d'œuvre d'Art Spiegelman est l'un des romans graphiques les plus importants, percutants et influents de tous les temps. Nous croyons que c'est une lecture incontournable pour tout le monde. Tous les fonds seront utilisés pour acheter Maus pour les étudiants locaux et à travers les États-Unis ! »

La cagnotte a déjà réuni plus de 90.000 $, soit environ 80.000 €.

