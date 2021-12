Censure de livres aux États-Unis : “Nous faisons face à une plus grande mobilisation

ActuaLitté : Comment l'Association des bibliothèques américaines explique-t-elle cette vague de censure qui touche les États-Unis, en 2021 ?

Deborah Caldwell-Stone : Nous assistons ici aux effets d'une campagne informelle, menée par plusieurs groupes partisans qui s'en prennent aux livres relatant les expériences de personnes LGBTQIA, noires, autochtones et issues de la diversité, pour les censurer. Leurs tentatives de censurer des livres sont désormais amplifiées par les réseaux sociaux et certains sites internet.

Le nombre de tentatives de censure n'a jamais été aussi élevé, en mes 20 ans de service au sein de l'ALA. Nous faisons face à une plus grande mobilisation de diverses organisations au sein des communautés locales. Ils encouragent leurs partisans à se rendre aux réunions des conseils d'administration scolaires pour pointer du doigt des livres. Leurs cibles sont généralement des ouvrages aux thématiques LGBTQIA et des livres sur le racisme.

Le mandat de Donald Trump semblait le climax de la politique réactionnaire aux États-Unis : cette vague de censure est-elle un retour de flammes de l'élection de Joe Biden ?

Deborah Caldwell-Stone : La campagne, qui vise à censurer des livres et des documents à propos de l'histoire du racisme et de l'esclavage aux États-Unis, ou qui ont un lien avec l'expérience noire, est antérieure aux dernières élections présidentielles, mais le décret présidentiel du précédent président, en septembre 2020, qui visait les « concepts clivants » a servi d'inspiration à celle-ci. [Le décret de Trump, applicable aux agences fédérales, organisations à but non lucratif et structures ayant des contrats fédéraux, prétendait interdire l'évocation de stéréotypes raciaux et sexistes, mais empêchait en réalité la lutte contre les biais racistes et sexistes, en empêchant le l'étude et le dialogue autour de ces derniers. En mars 2021, Joe Biden a annulé ce décret, NdR].

Quels sont les moyens légaux mobilisés par l'ALA pour défendre les bibliothécaires et les bibliothèques ? L'ALA peut-elle combattre les décrets pris par les législateurs des États sur les contenus pédagogiques ?

Deborah Caldwell-Stone : Les filiales de l'ALA dans les États sont à l'œuvre pour informer les législateurs des conséquences de lois restrictives, comme celles qui bannissent la « théorie critique de la race » ou qui criminalisent certaines lectures.

L'organisation sœur de l'ALA, la Fondation Freedom to Read, vient soutenir les procédures légales qui cherchent à défendre les droits liés au Premier Amendement des usagers des bibliothèques.

Pour quelle(s) raison(s) ces vagues de censure sont-elles principalement dirigées contre les livres aux thématiques LGBTQIA+ ou évoquant des expériences de personnes issues de la diversité ?

Deborah Caldwell-Stone : Ces derniers mois, quelques organisations ont clamé que les récits des personnes marginalisées n'avaient pas leur place sur les étagères des bibliothèques. Ils prétendent que ces œuvres sont subversives, immorales ou pire encore. Ces groupes incitent des personnalités élues ou non à abandonner les principes constitutionnels, à outrepasser la loi et à mépriser les droits individuels, dans le but de promouvoir une censure étatique des collections.

ETATS-UNIS: une recrudescence de la censure politique

Quelle est la différence entre la censure d'un livre de Carmen Maria Machado et le cas des ouvrages du Dr. Seuss ?

Deborah Caldwell-Stone : Elle est assez claire : demander de retirer un livre d'une bibliothèque n'a rien à voir avec la décision d'un éditeur de cesser la commercialisation d'un livre en particulier. Le premier cas est une tentative de censure, le second la décision d'un auteur ou d'un titulaire des droits vis-à-vis d'une commercialisation.

Ce type de décision n'est pas rare. Stephen King avait retiré de la vente son ouvrage Rage, écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman en 1977, après une série de fusillades scolaires.

La nuance ici est que les éditeurs ou les auteurs ne demandent pas aux lecteurs d'arrêter de lire ce livre, ne le retirent pas de leurs bibliothèques, de celles des écoles ou de l'État. Leur décision concerne simplement leur propre responsabilité vis-à-vis de la communauté à laquelle ils s'adressent. Tout auteur ou entité responsable d'une œuvre a le droit de réévaluer celui-ci à la lumière des conditions et des enjeux sociaux contemporains.

La succession Seuss a ainsi évalué que certaines œuvres écrites dans les années 1940 et 1950 étaient porteuses d'attitudes culturelles dépassées et d'idées purement racistes qu'elle ne souhaitait plus voir circuler.

Quand les bibliothèques font l'acquisition d'une œuvre, elles en acquièrent les droits de communication au public. Aussi, elles ne sont pas obligées de suivre les recommandations d'un éditeur, même si celui-ci cesse la commercialisation ou la diffusion d'une œuvre. C'est le travail des bibliothécaires, et non des éditeurs, d'évaluer la pertinence des collections.

Photographie : illustration, Samuele Ghilardi, CC BY-NC-ND 2.0