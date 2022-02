 Marcel Proust retrouve son Paris à l'occasion d'un festival dédié

Forts de leur lien de proximité et de l’empreinte qu’a laissée Marcel Proust dans le quartier de la plaine Monceau, plusieurs institutions ont décidé de rendre hommage à l’auteur de La Recherche et faire vivre aux visiteurs « un morceau de temps retrouvé ».

Ainsi, pour porter ce festival, l’Hôtel Littéraire Le Swann, le musée Jean-Jacques Henner et la librairie Fontaine Haussmann seront accompagnés de nombreux partenaires, dont la Société des Hôtels Littéraires, les Éditions Thélème, la Société des Amis de Marcel Proust, les Librairies Fontaine, la Citéco, ou encore la Médiathèque Edmond Rostand.

Le Musée Jean-Jacques Henner s’intéressera à la vie artistique et aux salons de la Belle-Époque, à travers une série de concerts, de bals, de promenades, de soirées costumées et de rencontres qui souhaiteront évoquer, tour à tour, le Proust dandy, mondain, gourmand et musicien, « offrant des approches originales et renouvelées de l’écrivain ».

L’Hôtel Littéraire Le Swann privilégiera, de son côté, les conférences et les tables rondes en invitant des intervenants à parler de leurs livres et de leurs thèmes proustiens de prédilection. Seront ainsi présents, entre autres, Jérôme Bastianelli, Antoine Compagnon, Laure Hillerin, Camille Pascal, Anne-Laure Sol, Jean-Yves Tadié, sous le regard d’une

exposition des planches originales de « L’adaptation de La Recherche en bande dessinée », par Stéphane Heuet.

La librairie Fontaine Haussmann, fréquentée par Proust et sa gouvernante Céleste Albaret, a, elle, choisi de rendre hommage à Marcel Proust et à son Paris, à travers une promenade et une exposition, « Souvenirs de Céleste Albaret ».

Autour des événements de « ce triangle d’or », les visiteurs pourront partir à la recherche de Marcel Proust au cours de promenades thématiques, et admirer l’exposition « Proust, un roman parisien » au musée Carnavalet — dont l’Hôtel Littéraire Le Swann est prêteur —, avant de finir « par s’envoler avec Proust à l’Aéro-Club de France »...

Photographie : sur la tombe de Marcel Proust, au cimetière du Père-Lachaise (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)