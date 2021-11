Tout France Culture mobilisé pour un podcast exceptionnel consacré à Marcel Proust

France Culture lance ce jeudi 18 novembre, un an jour pour jour avant le centenaire de la mort de l’auteur, un nouveau format de podcast consacré à Marcel Proust. Concept confié par Sandrine Treiner, directrice de France Culture à Charles Dantzig, écrivain, éditeur et producteur de la chaine.

Plus qu’un hommage, ce podcast se veut « une invitation à la (re)découverte de cette figure centrale de la littérature française qui écrivit comme personne ne l’avait jamais fait avant lui ». Ce podcast se déroulera jusqu’au 18 novembre 2022, date anniversaire de la disparition du grand écrivain.

Chaque aspect de l'oeuvre littéraire

« Voici une aventure radiophonique sans précédent et sans équivalent. Elle porte sur un écrivain français lui aussi sans précédent et sans équivalent, car avant lui, personne ne lui ressemblait, et personne n’a pu l’imiter après. Cet écrivain, c’est Marcel Proust », explique Charles Dantzig.

« À l’occasion du centième anniversaire de sa mort, le 18 novembre 1922, j’ai imaginé à la demande de Sandrine Treiner, la directrice de la chaîne, une programmation où chaque producteur, chaque productrice et chaque émission de France Culture, selon sa spécialité, traitera de tel ou tel aspect de l’œuvre et de la vie de Proust », ajoute-t-il encore.

Chaque semaine une émission ou une chronique de France Culture s’empare d’un aspect de l’œuvre littéraire : de la géographie à la gastronomie, de la médecine, aux relations internationales, en passant par l’économie, le cinéma et la philosophie, ce podcast offre une multitude d’entrées possibles pour apprendre, comprendre et apprécier son œuvre.

Les émissions disponibles dès le 18 novembre dans Proust, le podcast :

RÉPLIQUES | Alain Finkielkraut

La mort de la grand-mère dans La Recherche du temps perdu



LES MATINS | Guillaume Erner

Proust retrouvé. Avec Christophe Honoré et Charles Dantzig



SANS OSER LE DEMANDER | Matthieu Garrigou-Lagrange

Pourquoi "À la Recherche du temps perdu" est-il un roman culte ?



LES COURS DU COLLÈGE DE FRANCE | Pierre Nora

L'avenir de Proust, conférence de Pierre Nora, séminaire d'Antoine Compagnon, "Proust 1913"



LE MEILLEUR DES MONDES | François Saltiel

Marcel Proust, du côté de la Tech



LA SALLE DES MACHINES | Mathias Enard

Proust en bande dessinée et la biographie de Céleste Albaret

PERSONNAGE EN PERSONNE | Charles Dantzig

Oriane de Guermantes ou l’Oiseau de paradis qui vivait l’enfer

Les émissions à venir :

GÉOGRAPHIE À LA CARTE | Quentin Lafay

Jeudi 18 novembre

Géographie de Marcel Proust

Avec Michel Collot, poète et critique littéraire français, spécialiste de la poésie française moderne et contemporaine et des représentations artistiques et littéraires du paysage, Bernard Puyenchet, maire actuel de la ville d’Illiers-Combray et Mireille Naturel, maîtresse de conférence à l’Université Sorbonne-Nouvelle Paris III en littérature française, secrétaire générale de la Société des amis de Proust et des amis de Combray.

TALMUDIQUES | Marc-Alain Ouaknin

Dimanche 21 novembre

Proust, la judéité et la religion en général.

ENTENDEZ-VOUS L’ÉCO | Tiphaine de Rocquigny

Du 22 au 24 novembre

Proust et l’argent en 3 émissions.

1/ De Balzac à Paul Morand, les écrivains et l’argent

2/ Proust, un rentier très dépensier

3/ Le capitalisme financier dans la Recherche



LE FEUILLETON | coordination Blandine Masson

Du 29 novembre au 17 décembre

Rediffusion du Feuilleton À la recherche du temps perdu, réalisé en 2006 par Jacques Taroni.

Adaptation du scénario de Luchino Visconti et Suso Cecchi d’Amico.

15 épisodes avec en complément, une lecture d'extraits de Monsieur Proust de Céleste Albaret par Marianne Denicourt. Réalisation Pascal Deux.

CARBONE 14 | Vincent Charpentier

Samedi 4 décembre

L’archéologie de Proust. Les églises médiévales et les noms de lieux dans la cartographie française de À la recherche du temps perdu. Avec Nathalie Mauriac, petite-nièce de Marcel Proust.

DE CAUSE À EFFETS | Aurélie Luneau

Mardi 7 décembre

La notion de « paysage littéraire ». Le projet d’éoliennes à Illiers-Combray est annulé pour protéger le paysage décrit par Marcel Proust.

LA SUITE DANS LES IDÉES | Sylvain Bourmeau

Samedi 18 décembre

Proust sociologue. La notion de bourgeoisie chez Marcel Proust, lui-même représentant de la bourgeoisie de la IIIème République et ses représentations de la domesticité, de l’artisanat et de la paysannerie.

LES BONNES CHOSES | Caroline Broué

Dimanche 26 décembre

Les recettes de Françoise Proust.

LA SÉRIE MUSICALE | Zoé Sfez

Dimanche 2 janvier

Les goûts musicaux de Proust

Proust, le podcast est à retrouver dès le 18 novembre sur franceculture.fr et l’application Radio France, dans un espace numérique dédié.

Et aussi, sur France Culture : Céleste Albaret chez monsieur Proust

Cette Grande Traversée diffusée en 2019, vous emmène sur les traces de Céleste Albaret, la gouvernante de Marcel Proust qui l’a accompagné de nombreuses années. À travers des enregistrements retrouvés tard, Céleste ouvre les portes de l’intimité de Marcel Proust.