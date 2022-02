Le Banned Book Program, nouvel outil contre la censure aux États-Unis

Autodafés pour venir à bout des ouvrages “démoniaques”, retrait des “références homosexuelles” dans la bibliothèque de la ville de Ridgeland ... Les actes de censure de la part des lobbys conservateurs est continu depuis des mois.

« Ces derniers temps, les districts scolaires sont de plus en plus confrontés à des efforts visant à interdire les livres utilisés dans les salles de classe et les bibliothèques scolaires. Ces livres sont souvent les œuvres de personnes issues de groupes identitaires historiquement exclus dans le but de supprimer l’inclusion d’histoires diverses dans nos institutions éducatives », explique l’IPES, l’organisation à but non lucratif In Purpose Educational Services, sur son site internet.

Afin de combattre ce mouvement, cette organisation s'est associée à la librairie EyeSeeMe, basée à Saint-Louis, afin de créer un nouveau programme de lecture : le Banned Book Program. Alors que les livres provenant de groupes identitaires historiquement exclus sont les plus fréquemment bannis, ce programme propose d'envoyer, chaque mois, un exemplaire contesté. Un questionnaire est à remplir par les demandeurs sur le site de l'IPES, avant examen par l'équipe du programme.

Ce mois-ci, c'est The Bluest Eye de Toni Morrison, traitant de classe sociale, de questions raciales, de sexe et de genre qui sera envoyé aux bénéficiaires. Il est, selon l'American Library Association (ALA), l'un des livres les plus contestés du pays, avec le plus grand nombre de demandes officielles de retrait des bibliothèques scolaires publiques.

« Si vous regardez la plupart des livres qu'ils essaient d'interdire, ce sont les histoires de personnes issues de groupes historiquement marginalisés », a déclaré la présidente de l'IPES, Heather Fleming, au micro de la radio publique de Saint Louis. « Nous devons nous attaquer à ces choses qui se produisent dans notre société. ».

Le programme, qui a débuté en janvier, a recueilli plus de 3 000 dollars quelques heures seulement après son lancement. Tous les dons reçus servent directement à l'achat des livres et à leur expédition.

Selon une analyse de l'ALA, en novembre, les deux tiers des titres contestés dans la région de Saint Louis étaient écrits par des auteurs de couleur et des auteurs qui s'identifient comme LGBTQI+. On retrouve également Des souris et des hommes, de Steinbeck, ou encore Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, d'Harper Lee. Un ouvrage pourtant qualifié de plus important des 125 dernières années aux États-Unis.

Crédits : Banned Book Program / Facebook