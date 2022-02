Harry Potter et Twilight condamnés au bûcher par un pasteur du Tennessee

Le feu de camp géant appelle toute la communauté à apporter le moindre objet « occulte », tels que « cartes de tarot, planches de Ouija, cristaux de guérison, statues d’idoles, livre de sorts ». Mais ce n’est pas tout puisqu’il s’attaque spécifiquement à la saga de J.K. Rowling ainsi qu’aux livres et aux films de Twillight les accusant respectivement d’être « 100 % de la sorcellerie » et « plein de sorts, de démonisme, de métamorphose et d’occultisme ».

La démarche a pour but de combattre les « influences démoniaques » véhiculées par ces derniers, permettant ainsi « d’exposer le royaume des ténèbres pour ce qu’il est ».

Le feu de joie ayant eu lieu après le sermon du mercredi 2 février au soir a fait l’objet d’un live Facebook sur le compte de Locke. On y voit les paroissiens en train d'alimenter les flammes avec des centaines de livres et autres objets comme des t-shirts. Au cours du live, il a déclaré, « nous avons un droit constitutionnel et un droit biblique de faire ce que nous allons faire ce soir ».

États-Unis : la flambée de la censure attisée par des lobbys conservateurs

Mais ce n’est pas une première pour Harry Potter qui avait déjà été la cible de l’Église catholique au Tennessee. En 2019, un pasteur avait fait retirer les ouvrages de la bibliothèque scolaire catholique de Nashville. En cause ? « Les malédictions et les sorts utilisés dans les livres sont de véritables malédictions et sorts », affirmait-il.

C’est aussi dans le Tennessee que Maus a été récemment retiré des programmes pour cause « d’images et de mots inappropriés ».

crédit photo : capture d'écran