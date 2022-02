Le célèbre carnet Moleskine s'expose au Palais de Tokyo

Issue de dons collectés depuis des dizaines d’années, cette collection regroupe les œuvres d’artistes du monde entier, et de tout horizon. On y retrouve tout aussi bien des écrivains que des peintres, mais aussi des architectes ou encore des musiciens.

Après avoir été exposée à Shanghai, l’exposition fera escale à Paris dès le 9 février avant de repartir pour Londres et enfin New York. L’exposition se tiendra jusqu’au 20 février au Palais de Tokyo, celle du Bon Marché jusqu’au 31 mars et enfin du 23 au 26 février pour l’exposition de la Galerie Ground Effect.

À chaque escale, des artistes locaux sont invités à enrichir l’exposition de leurs œuvres. Ainsi plus de 35 jeunes artistes parisiens ont d’ores et déjà été sélectionnés par Ground Effect et Moleskine afin de compléter la collection.

De plus, grâce au partenariat avec Moleskine Foundation, « les artistes et les participants seront également invités à réfléchir au rôle de la créativité comme moteur d’un changement social positif dans la collectivité ». Detour 2.0 Paris est un véritable périple à travers des lieux emblématiques liés à l'histoire de Moleskine dans la capitale, où seront exposés les carnets Moleskine les plus originaux et les plus significatifs.