Michel Houellebecq montera sur scène au Printemps de Bourges

Alors que Michel Houellebecq avait annoncé ses adieux à la scène en 2014, l'écrivain avait créé la surprise en annonçant 5 représentations inédites du spectacle Existence à basse altitude. Dans un Rex Club transformé en théâtre, les 7, 8 et 10 novembre 2021, Michel Houellebecq avait récité, avec d'autres artistes, plus de 30 de ses poèmes, sur la musique du producteur Romain Poncet, connu sous le nom de scène de Traumer, résident au Rex Club.

L'écrivain semble avoir apprécié l'expérience, puisqu'il retouvera ce même DJ et producteur Romain Poncet au Printemps de Bourges. Houellebecq, qui vient de sortir son roman Anéantir, a « dit oui tout de suite, c’est une des belles surprises, on voulait se faire rencontrer sphère littéraire et sphère musicale », explique Boris Vedel, directeur de l’évènement, à l’AFP. Le Printemps de Bourges lancera, du 19 au 24 avril 2022, la saison des festivals estivaux.

C’est un retour au Printemps pour l’auteur des Particules élémentaires, qui s’y était déjà produit en 2000 avec Bertrand Burgalat et ses musiciens. L'écrivain et le musicien producteur avait d'ailleurs sorti un album, fruit de leur collaboration.

Une annonce qui suit la poursuite en justice de Michel Houellebecq et de ses éditeurs pour plagiat, mené par l'écrivain franco-sénégalais, El Hadji Diagola. Ce dernier accuse Houellebecq de contrefaçon d'un de ses manuscrits pour son roman Soumission, paru en 2015.



Pas le seul écrivain

Un autre écrivain, Sylvain Prudhomme, Prix Femina 2019 pour son roman, Par les routes, paru aux éditions Gallimard, sera également de la partie. Ce dernier sera associé au musicien Albin de la Simone. Chanteuse devenue écrivaine reconnue, Olivia Ruiz participera également au festival, mais ici en tant qu'interprète musicale.

Le Printemps revient en avril à son format habituel. Le rendez-vous avait accueilli 200.000 personnes pour sa dernière véritable édition en 2019. Avec la crise sanitaire, il n’y avait eu qu’une scène symbolique réservée aux talents émergents en 2020, décalée en septembre, et une édition en jauge limitée en juin 2021.

TELEVISION: premières images des Particules élémentaires

Les têtes d’affiche de cette édition seront Clara Luciani, Juliette Armanet, Eddy de Pretto, Gaëtan Roussel, Dutronc & Dutronc, soit Jacques et Thomas pour la première fois en tournée commune, IAM, Vianney ou encore Lilly Wood & The Prick. Pour le reste du programme, on trouve, entre autres, les rappeurs Romeo Elvis, Lujipeka du groupe Columbine, Rover, ou encore les Belges Caballero et Jeanjass.

Crédits : Ministerio de Cultura de la Nación (CC BY-SA 2.0)