El Hadji Diagola, écrivain franco-sénégalais, poursuit Houellebecq et ses éditeurs pour plagiat

La juge de la mise en état a reçu ce mardi 18 janvier les avocats des maisons d'édition Flammarion et Gallimard, ainsi que celui de l'écrivain El Hadji Diagola, qui accuse l'écrivain Michel Houellebecq et les éditeurs de contrefaçon, dans le roman Soumission de l'auteur, paru en 2015.

Écrivain et journaliste, El Hadji Diagola avait déposé en janvier 2013 un manuscrit, intitulé La chute des barbelés, à l'accueil de la maison d'édition Gallimard. Trois mois plus tard, il reçoit un courrier de refus de la maison, et adresse alors son texte à Flammarion, en 2014, sans plus de succès. Les deux maisons d'édition font partie du même groupe, Madrigall, depuis 2012.

En janvier 2015, la parution de Soumission fait l'événement, en raison du texte — dans lequel Houellebecq met en scène un président français de confession musulmane — et du contexte — les attentats de Charlie Hebdo ont lieu le jour même de la sortie du livre. El Hadji Diagola découvre alors le roman et y décèle des similitudes avec son propre texte, qu'il publie finalement à compte d'auteur en septembre 2015 chez Edilivre, sous le titre Un musulman à l’Élysée.

Après une première procédure judiciaire qui n'a pas abouti, El Hadji Diagola a persisté avec ce nouveau passage devant la justice, représenté par l'avocat Jean-Baptiste Ngandomane.

40 % des droits demandés

Comme le rapporte Jeune Afrique, Me Ngandomane est convaincu des liens entre les deux textes, et a relevé « 70 ressemblances sur le fond. Mais c’est surtout la structuration de l’œuvre qui est intéressante et qu’ils ont reprise », assure-t-il.

En face, le cabinet d’avocat Artlaw avance que l'œuvre d'El Hadji Diagola elle-même est constituée d'emprunts et de citations, parfois sans mention des sources. « Nos adversaires prétendent que le travail de Diagola contient 75 % de plagiat, ce qui est inexact, mais peu importe, il n’est pas possible de lui interdire d’agir sur les 25 % qui relèvent de sa création d’auteur. Ce d’autant plus que Houellebecq et consorts ne se risquent jamais à contester les ressemblances qu’on leur oppose ou à réclamer en être l’auteur », indique encore la défense de l'auteur franco-sénégalais.

Le juge a renvoyé à une prochaine audience, le 14 février, le temps de comparer plus attentivement les deux textes. Si la contrefaçon est avérée, Me Ngandomane réclame que 40 % des droits d'auteur de Soumission soient reversés à son client. Ce qui représente, tous formats confondus, une partie des revenus tirés de plus de 900.000 ventes (données Edistat).

Houellebecq régulièrement accusé

Ce n'est pas la première fois que Michel Houellebecq est accusé de plagiat, outre la première procédure judiciaire intentée par Jean-Baptiste Ngandomane. En 2010, au moment de la sortie de son roman La carte et le territoire (Flammarion), Houellebecq avait été mis en cause par Michel Levy qui, en 1999, avait diffusé un ouvrage portant le même titre.

Cette fois encore, il s'agissait d'autoédition, mais Levy assurait que Houellebecq avait été en contact avec son propre livre, et avait pu s'inspirer du titre de son propre roman pour le sien. À l'époque, Flammarion avait balayé les hypothèses, assurant qu'il s'agissait d'un « non sujet, le livre en question n'a jamais été publié, même pas à compte d'auteur ».

Toujours pour La carte et le territoire, des passages du roman de Houellebecq avaient été comparés à des notices Wikipédia concernant différentes personnalités, les lecteurs y retrouvant des éléments à peine réécrits. L'éditeur avait défendu l'auteur, indiquant qu'il « utilise effectivement les notices et sites officiels comme matériau littéraire brut pour parfois les intégrer dans ces romans après les avoir retravaillés »...

Photographie : Michel Houellebecq en 2016 (Ministerio de Cultura de la Nación, CC BY-SA 2.0)