Adaptée en BD, La Commode d'Olivia Ruiz révèle de nouvelles couleurs

« Enfin, après tant d’années de patience domptée, j’allais savoir pourquoi elle s’emballait tant pour cacher le secret que renfermaient ces neuf tiroirs. Ma grand-mère les nommait ses renferme-mémoire. »

Depuis qu’elle est petite, une jeune femme est fascinée par cette commode aux tiroirs colorés dont on lui refuse l’accès et qui semble retenir tous les souvenirs de sa grand-mère. Lorsqu’elle hérite du meuble de son Abuela, elle se décide à ouvrir les tiroirs un à un, découvrant les secrets enfouis d’une famille ayant fui la dictature franquiste et quitté l’Espagne pour la France.

Les tiroirs de cette commode, arc-en-ciel transgénérationnel, libèrent alors les souvenirs et les secrets de quatre générations de femmes dans les tourments de l’histoire.

Quatre générations de femmes, entre Espagne et France, pour un roman sur l’exil et les racines retrouvées, évoluant entre les époques et les trajectoires d’une belle galerie de personnages.

Pensée dès le départ par Olivia Ruiz comme un roman fait pour une adaptation graphique, l’œuvre est adaptée par l’expérimentée Véronique Grisseaux, artiste en charge du story-board et des décors, Winoc, et une jeune dessinatrice pétrie de sensibilité, Amélie Causse, qui s’est occupée des personnages, des couleurs et de la finalisation des pages, le tout sous l’œil bienveillant d’Olivia Ruiz.

Hervé Richez, directeur éditorial Grand Angle, affirme que « d’autres adaptations siglées JC Lattès – Grand Angle suivront prochainement ». La Commode aux tiroirs de couleurs, version BD, sera disponible le 3 novembre 2021.