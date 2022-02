Tous les dépressifs qui s’en sortent sont des bons petits soldats obéissants

La médecine a fait de nombreux progrès, les patients qui sont tous sauf patients, savent comment s’en sortir, au moins pour les plus volontaires. Tout commence par un dérèglement organique et physique. Le sentiment d’un corps qui vous échappe et dorénavant dicte vos peurs. Aucun problème, même infime, ne peut se résoudre. Tourner la poignée d’une porte, descendre des escaliers, aller jusqu’à sa salle de bain aussi inaccessible que le Pérou. Le malade, qui s’ignore encore, végète, refuse de se lever, de se laver, de se nourrir, de faire un choix qui forcément porterait à conséquence.

Antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques : la farandole

S’il vit seul, il peut s’installer dans une forme de neurasthénie qui peut s’éterniser. Marié, père de famille, ou en colocation, il y aura bien quelqu’un pour lui dire de sortir de son lit ou mieux, d’aller voir un médecin. N’oublions jamais ce pas essentiel vers la guérison, même si un pas doit être suivi de centaines d’autres. Un généraliste suffit. Il saura si le dépressif nécessite un traitement ou un week-end au bord de la mer.

Il ne faut pas confondre déprime et dépression, la première se soignant entre amis, un bon verre de vin à la main. La seconde requiert une attention particulière. Entre les hôpitaux de jour, et un séjour en institution psychiatrique, on n’est pas loin d’un grand écart. Une tentative de suicide, par contre, dirigera le patient sur-le-champ dans l’aile psychiatrique d’un hôpital. On ne joue pas au feu sans se brûler (ni menacer les autres).

Un séjour de quinze jours à un mois est nécessaire pour tenter de se reconstruire, dans un cadre où toutes les cartes sont abattues. Repas à heure régulière. Prise de médicaments, antidépresseurs, anxiolytiques ou neuroleptiques, le tout savamment dosé par des infirmiers qui veillent à ce que les traitements soient avalés et non recrachés. L’idée étant de reproduire ces gestes une fois rentrés chez soi. La tentation de vouloir guérir sans antidépresseurs est aussi douloureuse qu’essayer d’interrompre la prescription.

Dans ces foyers, on y voit des gens à grise mine qui ont parfois tout perdu, emploi, toit, et famille.

En ce qui me concerne, pour être passé par là à de nombreuses reprises, huit fois en trente ans, je leur dois la guérison. Je ne leur demandais rien, ils m’ont tout donné. Ils ont su trouver les mots pour que je relève la tête avec une forte envie de m’en sortir. Je n’en menais pas large dans ces hôpitaux où tout m’effrayait et me rassurait aussi. Les premières permissions ont été catastrophiques. Je ne reconnaissais nullement mon appartement. Je devenais un touriste pressé de rentrer chez lui, entre les murs hauts de ces fondations.

Le calme, interrompu par des cris, des cliquetis de couverts, l’odeur de javel et d’éther. Un chez-moi aux murs blanchâtres, entre les hommes marchant en béquille, les femmes poussant un déambulateur dans des couloirs trop étroits. Une chambre à l’étage, où les urgences arrivent en pleine nuit, des suicidés ratés qui, au réveil, s’interrogent sur les petits déjeuners « y aurait-il un spéculos servi avec le café ? » ou s’étonnant des activités décevantes, comme si toutes les cours devaient être réquisitionnées en terrain de foot.

C’est un peu la Cour des Miracles ou les montagnes russes, avec des gens qui pleurent ou rient, d’autre dissimulés par les écouteurs, perdus dans un autre monde forcément meilleur, avachis dans les chaises près de l’infirmerie, faisant les cent pas, éteints et privés de lumières, ou cherchant la bagarre du regard, rivant les yeux sur leurs souliers troués, en attendant qu’une journée passe, puis une autre. Car quoi qu’on fasse, le temps s’enfuit. Certes la notion du temps chez un dépressif est plus lente, comme si quarante-huit heures entraient en une seule journée. On regarde sa montre en oubliant qu’on vient de le faire. Les dîners sont silencieux, sans le moindre échange, certains patients s’endorment d’ailleurs à même la table.

Pas de narcissisme, pas de désirs

C’est l’heure du loup où l’on redevient agneau. Fragile, désespéré, la nuit semble aussi inatteignable que les heures de sommeil. Vient le jour où l’on doit quitter ces institutions qui nous ont tant protégés du chaos du monde. On n’a suivi aucun JT, lu aucun journal. Un météorite aurait percuté la terre, on n’en saurait rien. Au fond de soi, on sait qu’il est temps de s’en aller, un ailleurs comme un voyage où que l’on aille. Les habitudes reprennent, le mal est toujours en nous. Les médicaments nous font trembler. Impossible d’attraper un verre d’une seule main. Pour les plus chanceux, le travail reprend, certes difficilement, c’est un gainage mental qui nous permet de nous y remettre.

Après tout, on a tenu trois semaines dans un hôpital, on peut bien en faire autant chez soi. Le sport devient la solution. Se dépasser, croire en soi. Il est temps de s’y remettre sans se plaindre, sans rechigner.

Tous les dépressifs qui s’en sortent sont des bons petits soldats obéissants qui ne s’écoutent pas sans cesse. Pas de narcissisme, pas de désirs, ce n’est pas l’heure de folâtrer, mais de reconstruire sur une année. Il faut tenir. Pompes mentales. Et cet exercice de trois cents sauts à la corde auquel on ne croyait pas, finalement on l’a fait par séries de vingt. Alors même si la vie est loin d’être un arc-en-ciel, on s’accroche, on gravit marche après marche l’escalier qui semble grimper jusqu’au ciel. Les mois passent, on a retrouvé un peu de joie, on envie ceux qui rient pour un rien, on n’en est pas là.

À LIRE: Le Bal des cendres, extrait inédit

Pourtant on l’a fait à l’hôpital quand un patient s’est effondré après avoir cassé la chaise sur laquelle il tentait de s’asseoir. On sait qu’il est là, ce rire, pas loin, que personne ne nous en voudra de nous esclaffer sauf si on le pratique à un enterrement. On se tient plus droit déjà, on réécoute un peu de musique, pas petits bouts, pas trop fort. On se rééduque. On n’a pas vraiment suivi les horaires des hôpitaux pour les heures de repas, mais on prend ses médicaments à heure fixe.

Hier, on a failli oublier pour la première fois. On s’est dit que c’était bon signe, qu’on était sur la voie de guérison. On a baissé peu à peu la prescription avec l’aide d’un psychiatre. On s’est assis sur un vieux club en cuir usé, face à un psychanalyste sans âge. On a déroulé sa vie comme un serpentin. On a pleuré, crié, maudit ce vieux schnock, on l’a adulé, vénéré, on a séché quelques séances, profité d’une terrasse, une année est passée, le dérèglement physiologique a cessé. On retrouve son corps, ses envies, son désir. On a monté le son de la musique qu’on écoute à fond en marchant.

N’importe quel bon petit soldat a le droit de baisser ses bras et de prendre la vie par la main. Il était temps de le faire.

Gilles Paris publiera le 7 avril Le bal des cendres, son dixième livre. Auparavant, il a publié un recueil de nouvelles, un livre jeunesse, un récit, un roman ado, et cinq romans dont Autobiographie d’une Courgette qui fête ses vingt ans en 2002, et sera porté au théâtre dans une mise en scène de Pamela Ravassard.

crédits : Gilles PARIS © Celine NIESZAWER