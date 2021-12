Chine : pour conserver ses parts de marché, Amazon se plie à la propagande

Amazon a fait sa grande entrée en Chine en 2004, par le biais d’un accord de 75 millions $ pour acquérir Joyo.com, un vendeur de livres en ligne. Par la suite, l’entreprise a souhaité introduire des livres numériques et ses appareils de lecture Kindle sur le marché chinois. Pour ce faire, Amazon a réussi à obtenir une grande partie des approbations gouvernementales nécessaires à la vente de ces produits numériques.

En 2017, la Chine était devenue le plus grand marché mondial de Kindle, « représentant plus de 40 % de notre volume mondial de ventes d'appareils », comme le soulignait alors Amazon, rappelle l'agence Reuters.

Le souhait d'Amazon.com Inc. de s'attirer les faveurs du gouvernement chinois s’est traduit par des efforts renouvelés, ces dix dernières années, afin de protéger et de développer ses activités sur l'un des plus grands marchés du monde. Pour cela, le géant américain a notamment dû faire face à un certain nombre de problèmes. Parmi eux : « Le contrôle et la propagande idéologiques [qui] sont les principaux outils du Parti communiste pour assurer son succès ».

Il semblerait ainsi que l’entreprise a survécu et prospéré en Chine en aidant à faire avancer l'agenda économique et politique du Parti communiste, tout en repoussant, parfois, certaines demandes du gouvernement.

Lire, mais taire son opinion

Laisser l’opportunité aux utilisateurs de donner leur avis, et noter chaque produit après achat, voilà deux éléments cruciaux pour l’activité d’Amazon — le moyen parfait, on le sait, d'impliquer les acheteurs, d'affuter les algorithmes et les recommandations.

Or, sur son site chinois Amazon.cn, certains articles font exception : des livres, qui auraient tendance à glorifier le gouvernement. Sont concernés de nombreux titres apolitiques, tels que des manuels de langue chinoise, des livres de cuisine et des contes pour enfants. Mais ils comprennent aussi des titres qui vantent la ligne officielle du Parti communiste.

Parmi eux, Incredible Xinjiang : Stories of Passion and Heritage ferait l’éloge de la région de Xinjiang — lieu où se seraient développés des camps de concentration, où la Chine aurait interné un million d'Ouïghours. L’ouvrage fait largement écho à la position de Pékin, qui a nié les accusations de maltraitance de ce groupe religieux. Le recueil de discours du président Xi Jinping, pour sa part, ne pourrait plus être noté sur la plateforme de vente.

La société d'État partenaire d'Amazon dans le domaine littéraire, China International Book Trading Corp (CIBTC), a déclaré que la situation ne serait que la conséquence d'une « relation commerciale entre deux entreprises ». Un porte-parole d'Amazon a déclaré que l’entreprise « se conforme à toutes les lois et réglementations applicables, où que nous opérions, et la Chine ne fait pas exception ». Et d’ajouter : « En tant que libraire, nous pensons qu'il est important de fournir un accès à l'écrit et à des perspectives diverses. Cela inclut les livres que certains peuvent trouver répréhensibles. »

D'autres entreprises américaines, telles que Yahoo! et LinkedIn de Microsoft Corp., ont, de leur côté, décidé de quitter le marché chinois cette année. En cause, un environnement commercial et juridique de plus en plus difficile dans le pays.

