Amazon : condamnation de 1,28 milliard € pour “domination absolue

Le vendredi 26 novembre dernier était le jour du Black Friday. L’occasion unique de profiter de promotions exclusives – du moins, c’est ce qu’on cherche à nous faire croire. Bien entendu, Amazon était sur les starting-block… mais seulement pour ses abonnés Prime.

Concurrence déloyale entre vendeurs électroniques

Selon l’Autorité italienne, les entreprises qui souscrivent au service Logistica (ou “Expédié par Amazon”) bénéficient d’avantages leur permettant de gagner en visibilité – dans l'espoir d'améliorer leurs ventes sur Amazon.it. Parmi outils, le label Prime assure de toucher plus facilement les clients fidélisés, et donc plus enclins à dépenser, puisqu'adhérant au programme de fidélité d'Amazon.

De même, ce label offre la possibilité de participer à des événements spéciaux organisés par la plateforme, dont le Black Friday, le Cyber Monday, ou encore le Prime Day. Là encore, le vendeur tiers optimise l'existence de ses offres auprès des internautes.

Pour l'autorité, cette méthode a nui aux concurrents qui n'y adhèrent pas : ils seraient en effet discriminés en regard des entreprises qui achètent la solution logistique “Expédié par Amazon”.

Selon l’AGCM, Amazon a donc privilégié son propre service de logistique, appelé Fulfillment by Amazon (ou FBA) au détriment des opérateurs concurrents sur ce marché. Selon le communiqué, « Amazon a ainsi empêché les vendeurs tiers d’associer le label Prime à des offres non gérées avec Fulfillment by Amazon (FBA). » Une action qui permit à la multinationale de renforcer sa position dominante.

Un marché irrémédiablement marqué ?

L'enquête menée a déterminé que l'accès à ces fonctions était « crucial » pour assurer le succès des vendeurs et pour l'augmentation de leurs ventes. De plus, l'AGCM a souligné que les vendeurs tiers utilisant Expédié par Amazon ne sont pas soumis au système de mesure des performances qu'Amazon soumet aux vendeurs non-affiliés. Or, « tout dépassement entraîne pour eux la suspension du compte du vendeur ».

Au fin du fin, les vendeurs optant pour l'outil sont découragés de proposer ses produits sur d’autres plateformes. Compte tenu de sa durée et des effets déjà produits, l'autorité a décidé de pénaliser cette « stratégie abusive ».

Considérant les actions d’Amazon comme une atteinte profonde au marché, et comme une violation de l’art. 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AGCM a imposé « des mesures comportementales qui seront soumises à l'examen d'un mandataire chargé de la surveillance ». Et d'ajouter : « Amazon devra accorder tous les privilèges de vente et de visibilité sur sa plate-forme à tous les vendeurs tiers qui savent comment se conformer à des normes équitables et non discriminatoires d’exécution de leurs commandes, conformément au niveau de service qu’Amazon entend garantir aux consommateurs Prime.»

La multinationale dispose d’un an pour définir et publier ces nouvelles normes, et doit « s’abstenir de négocier avec des transporteurs et/ou des opérateurs logistiques concurrents – au nom des vendeurs – les tarifs et autres conditions contractuelles appliqués pour l’exécution de leurs commandes sur Amazon.it, en dehors de "Expédié par Amazon" ».

Des condamnations multiples

L’AGCM n’en est pas à sa première attaque contre une multinationale. En effet, le mois dernier, Amazon et Apple avaient été condamnées à une amende de 228 millions d'euros en Italie. Le motif cité était : « avoir mis en place un accord restrictif qui ne permettait pas à tous les revendeurs légitimes de produits Apple et Beats « authentiques » d’opérer sur le marché amazon.it. »

Plus largement, l’UE a elle aussi infligé une amende 888 millions de dollars à Amazon au nom de la violation des lois du RGPD concernant la protection des données. Depuis juin 2020, c’est Apple qui se trouve dans le viseur de l’UE : une enquête sur les règles de l’App Store a été ouverte, en particulier sur les commissions liées aux achats intégrés.

