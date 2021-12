Julie Doucet for president !

Ce corps électoral est principalement déclaré par leurs éditeurs et ne recouvre bien sûr pas toute la profession, mais il a l’intérêt d’avoir déjà corrigé une bonne partie des problèmes passés : Rumiko Takahashi, Chris Ware, Katsuhiro Ōtomo ou Bill Watterson ont enfin été récompensés. Bien sûr, ce vote est toujours un peu dérisoire, les crises mondiales et d’autres élections occupent un peu plus l’esprit, et c’est logique. Il reste qu’il s’agit d’un des plus prestigieux prix mondiaux de la bande dessinée, que sa symbolique est forte et qu’il permet de mettre en lumière des carrières d’auteurs et d’autrices majeures et parfois méconnues du grand public. Il s’avère que le vote débutera dans quelques semaines, le 4 janvier, alors autant jouer le jeu.

Chaque année depuis que j’ai le droit de voter, plusieurs candidats m’apparaissent comme une évidence, mais ne sont finalement jamais vraiment cités dans les médias. Je pense à Quino, malheureusement décédé depuis, qui aurait été parfaitement à sa place dans ce prix censé récompenser une carrière ayant durablement apporté à la bande dessinée mondiale, mais qui n’était jamais évoqué dans les short-lists. Pourtant, quand je l’évoquais, l’évidence semblait partagée par mes interlocuteurs. Il en est de même pour Julie Doucet et, chance, elle est parfaitement vivante et nous pourrons donc voter pour elle !

Julie Doucet est une autrice québécoise apparue dans les fanzines montréalais du début des 80’s. Elle y est déjà repérée, mais est particulièrement révélée par DirtyPlotte, une publication autoéditée où elle raconte ses rêves, ses réflexions autobiographiques, avec une liberté de ton rarement égalée (parler de ses menstruations est encore vu comme innovant en 2021…) et une force graphique digérant des influences mêlées de BD européenne et d’underground américain.

Très rapidement, cette confluence artistique trouve une résonance dans deux aires créatives souvent hermétiques, quoique proches. Traduite en anglais par Drawn & Quaterly en 1990, elle est alors découverte aux USA et au Canada anglophone : Robert Crumb la publie dans Weirdo, ses pages sont reproduites dans le mythique Wimmen’s Comix, elle remporte très tôt le prix Harvey du meilleur jeune talent (1991), plus tard Charles Burns, Gabrielle Bell ou Art Spiegelman saluent son travail, montrant une inscription forte chez les auteurs américains les plus reconnus.

En parallèle de sa traversée linguistique, elle traverse aussi l’Atlantique, restant longtemps une des rares autrices québécoises identifiées comme telles en Europe. Publiée dans les pages de Psikopat ou de ChacalPuant, elle est aussi de Logique de guerre comix, premier titre publié par L’Association (1990), maison d’édition qui sera le porte-étendard du bouleversement éditorial de ce qui sera (maladroitement) appelé « bande dessinée d’auteur » puis « bande dessinée indépendante ».

Là aussi son influence est directe : une génération d’auteurs de BDs autobiographiques ou d’amateurs de radicalités graphiques sont renversés par les récits courts épars, puis repris en 1996 dans Ciboire de Criss. À ce titre, on l’a souvent oublié des histoires de la vague autobio des années 2000, elle y a pourtant une part importante, même si ce sont parfois des gens qu’elle a influencés qui ont eu un plus grand succès public. Se lassant vite, expérimentatrice par essence, Doucet annonce quitter le neuvième art en 2006, après avoir testé différentes formes (entre les Chroniques de New York, L’AffairemadamePaul ou le Journal, les différences stylistiques sont notables), et se consacre à diverses pratiques. Testant toujours, elle réalise des illustrations, des petites éditions, des collages et se consacre depuis quelques années à la poésie graphique, via découpages.

Pour certains, cela l’exclurait du prix. Il me semble que c’est l’inverse. Nous parlons d’un prix de la carrière et de l’apport global, Julie Doucet a l’intérêt d’avoir une carrière que l’on peut déjà juger, et qui a impacté très fortement dès les années 90. Retirée du champ médiatique, où elle ne s’est jamais largement exprimée, ne publiant plus de nouveauté de BD depuis plus de dix ans, elle a pourtant continué de marquer celles et ceux qui sont tombés sur ses livres : une autrice comme Mirion Malle, qui n’avait que 14 ans lors du retrait de Doucet, la cite comme une pionnière lors de la création du Collectif des Créatrices de Bande Dessinée contre le Sexisme en 2016.

Récompensée par le Festival de BD de Québec cette année, cette autrice majeure n’aime pas spécialement les honneurs. Si elle a accepté d’apparaître dans un film de Michel Gondry la plaçant dans ses propres dessins, pour un court métrage hommage (une preuve parmi d’autres, encore, de son importance), c’était sans doute par goût de l’expérience. Mais tout récemment, après une importante réédition américaine, vient de sortir Maxiplotte, un mastodonte de 400 pages dont plus de 200 inédites en France, immédiatement sélectionné pour le Prix du patrimoine du FIBD et accompagné d’une avalanche d’articles suppliant les lecteurs de découvrir Julie Doucet (un petit check sur votre moteur de recherche favori l’indiquera).

Alors oui, faites ça, et puisse cet énorme pavé remettre son travail au cœur de l’attention et permettre, pourquoi pas, un doublé de récompenses ? Elle n’en a jamais eu à Angoulême, en recevoir deux ne serait pas excessif.

En résumé : Julie Doucet se retrouve avec un focus important sur ses bandes dessinées, et il y aura rarement autant d’attention pour elle. Elle est une des rares autrices à avoir pu travailler sur deux aires géographiques de création (son travail en Europe ne se limitant toutefois pas à la francobelgie, un auteur finlandais comme Matti Hagelberg lui demandant de préfacer un de ses livres), elle y influence depuis plus de trente ans des créateurices très diversifiés, elle a participé pleinement à l’émergence de l’autofiction en bande dessinée et est une figure importante du fanzinat et de la BD alternative/underground… Enfin, elle incarne aussi le fait que la BD francophone n’existe pas qu’en Europe, chose souvent oubliée.

S’il y a bien une personne qui ne désire pas spécialement remporter ce Grand Prix, c’est sans doute elle. Pourtant, je rêve d’une affiche du FIBD de sa main, et l’exposition qui en suivrait aurait un sacré éclat, permettant sans doute la première monographie en français sur son travail. Qui sait, elle pourrait même voir ce terrible gage d’amour et revenir à la bande dessinée ? Là-dessus je ne promets rien : dans une interview récente, elle limite ses projets à court terme à la découverte de la menuiserie. Pour tout le reste, c’est possible, mais il faut encore penser que l’on peut voter pour elle. Alors, à mes collègues, s’il vous plaît, pensez à l’évidence, afin que nous ayons au moins une élection sympathique dans les mois à venir : VOTEZ JULIE DOUCET !

Maël Rannou est auteur et critique de bande dessinée, doctorant en Science de l’information et de la communication (sa thèse porte sur la BD québécoise) et Directeur de la lecture publique et des transmissions à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

