Gratuité, thèmes, coût des stands : que proposera le Festival du Livre de Paris 2022 ?

Piloté par Paris Livres Evénements, filiale commerciale du SNE (SA) adoptée fin septembre, feu Livre Paris devient donc le Festival du Livre de Paris. Fin de la collaboration devenue très laborieuse (voire douloureuse) avec Reed Expo France, le festival est propriété intégrale du Syndicat — avec un conseil de surveillance, pour partie composé des membres du Bureau du Syndicat. « En effet, une partie de mes clients sont mes administrateurs », reconnaît Jean-Baptiste Passé. Pas si simple.

Avec une carrière dans le monde de la librairie, le directeur général plaît avant tout pour ses compétences de gestionnaire. Et lui-même ne se cache pas de découvrir « le monde de l’événementiel », avec la difficulté de porter le renouveau d’une manifestation devenue source de conflits et de tensions, plus que de réjouissances et d'unanimité.

Modèle économique revu et corrigé

Premier changement : l’événement ne servira plus au financement du Syndicat — pour près d’un tiers de ses ressources par le passé. « Nous n’avons pas d’objectif de rentabilité fixé, uniquement celui de faire revenir le plus grand nombre d’éditeurs : il s’agit de séduire les acteurs et présenter une manifestation fédératrice pour la profession », poursuit-il. Pour l’heure, le SNE finance, il faudra tout de même rembourser.

Sur 2022, les échanges avec La Sofia, le Centre national du livre et la Région Île-de-France se poursuivent, mais la première étape réside dans l’engagement financier des exposants pour créer cette émulation. « Que les auteurs et les éditeurs soient satisfaits, c’est notre premier credo », reprend le directeur général. Pour les Régions, comme Nouvelle Aquitaine qui avait fait bâtir un stand spécifiquement pour la Porte de Versailles, on explique pudiquement que les discussions sont en cours.

Second point : pour tout festival s’impose une nécessaire éditorialisation. Trois axes éditoriaux seront déployés à travers l’espace. D'abord, Habiter le monde, réunissant loisirs, vie pratique, Beaux Arts, gastronomie et sciences. Puis, Raconter le monde, pour la littérature et les sciences humaines. Enfin, Imaginer le monde, pour jeunesse et 9e Art dans son ensemble.

« Nous ne travaillons plus sur le fonctionnement de Reed Expo : ici, nous offrons le champ de Mars et la tour Eiffel », insiste le DG. Autre chose, en effet, que la Porte de Versailles. « C’est aussi l’opportunité de s’affranchir de la tyrannie du mètre carré. » Avant tout pour les organisateurs, poussés par la vente au point de commercialiser de la moquette disponible, plus que de l'offre éditoriale, dans les dernières années.

À ce titre, les exposants auront le choix entre cinq formats de présence à travers des modules qu'ont achetés les organisateurs : désormais, on propose le mobilier clef en main. Des formules allant d'une offre d'appel encore à définir à 60.000 € (HT) pour le modèle le plus complet : l'ensemble permet une modeste personnalisation, mais garantit la présence des marques éditoriales.

Chaque module pourra accueillir un nombre prédéfini de références et un volume maximal d’exemplaires — ce point est précisé plus bas. Mais qui dit module, même tout aménagé, dit tout de même mètres carrés. (Le détail de l'offre catalogue est disponible en fin d'article).

Sanctuariser la parole

Éditorialement, le public profitera d’une scène centrale, de 200 places, à la croisée des chemins — littéralement. « Nous souhaitons y encourager l’hybridation, mélanger les genres autour d’un sujet », précise Marie-Madeline Rigopoulos. « Le lieu sera isolé, pour profiter de la rumeur du salon, pas endurer le bruit. L’idée est de sanctuariser la parole, pour des interventions de 45 minutes. » Et l’on comprend que le niveau d’attention du public diffère entre un espace cosy et une simple chaise vide disponible.

Jean-Baptiste Passé et Marie-Madeleine Rigopoulos - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Outre « cet écrin », six autres lieux de programmations, avec une capacité d’accueil de 50 à 60 places sont prévus – quatre cafés littéraires pour des échanges en tête à tête et deux ateliers, autour de la jeunesse et d’activités à destination des jeunes publics. En outre, pas de question sur le sujet : les auteurs intervenants seront rémunérés aux tarifs Charte/CNL.

Enfin, en parallèle de ces 3 jours de manifestation sur ces 9000 m2, les Franciliens auront accès à différents événements hors les murs : « Des propositions artistiques, des lectures dans des lieux parfois insolites, et des rencontres musicales, des chants, des projections, des spectacles de danse », reprend la directrice artistique. « Le livre n’est pas constitué que de la seule littérature : c’est un univers avant tout, et nous devons le mettre en scène. »

Gratuité pour le public

Pour cette édition, 100.000 visiteurs sont attendus, poussés par deux points : la lecture Grande Cause nationale (hem…) et surtout la gratuité de l’entrée. « Les inscriptions seront obligatoires pour découvrir les lieux, sans créneaux limitatifs – même s'il faudra prendre en compte un respect de la jauge. L’amplitude horaire est établie de 10 h à 22 h pour les vendredi et samedi, et 10 h/18 h pour le dimanche », précise Jean-Baptiste Passé.

Pour les lieux satellitaires, les Hors le murs, une tarification avec billetterie interviendra. Avant tout, parvenir à des opérations blanches, avec l’intention de couvrir les frais de production.

Cependant, les prévisions risquent d'être contrariées par Euclide : la jauge est de 5500 personnes à l’instant T pour le Grand Palais Ephémère. Sur trois jours d’ouverture, une projection plus réaliste porterait l'ensemble à 60.000 visiteurs l'affluence de l'événement.

La grande découverte, attendue depuis 2020, ce sera l’Inde, plus en tant que pays, « mais à travers les Lettres indiennes. Nous conservons l’idée d’un pays invité, pour mettre ses œuvres en valeur. La ville à l’honneur, elle, disparaît », note Marie-Madeleine Rigopoulos. Un Pavillon réalisé par l’organisateur se tiendra dans le salon Eiffel, sous la mezzanine, avec 450 m2 de surface, et vue… sur la tour. Sympa.

« Le pays partenaire, c’est une nécessité : le Festival ne saurait exister sans une dimension internationale. Rester autocentrés serait un mauvais message. La France est le pays qui traduit le plus au monde, et il faut encourager les liens du public autant que des professionnels vers les littératures étrangères », pointe-t-elle.

À ce titre, 30 auteurs seront conviés par les interlocuteurs indiens, avec le concours de l’Institut français en Inde, et une trentaine d’autres, invités par l’IF. « L’invitation est moins protocolaire que par le passé, et nous travaillons de concert avec le BIEF pour ajouter un marché des droits français, tourné vers l’international », souligne le directeur général. Mot d’ordre : « Rendre la manifestation lisible et intelligible pour tous, public et professionnels. »

Rentabilité et numérique

Comme ActuaLitté l’avait souligné, cette année — pas plus que les prochaines, la tyrannie du mètre carré vendu à tout prix ayant fait long feu — on ne retrouvera ni Amazon ni McDo. Ni des espaces promotionnels touristiques comme celui vu pour l’Arabie saoudite en 2019. « La manifestation est centrée sur les éditeurs », pointe Jean-Baptiste Passé.

Pour s’en assurer, plusieurs critères d’éligibilité sont instaurés : la maison d’édition doit avoir une année d’existence, transmettre ses données au FEL (Fichier exhaustif du livre, outil interprofessionnel travaillant à la normalisation des données) et disposer d’un distributeur. D’ores et déjà, cela exclut plusieurs structures, qui justement se limitent à une dizaine d’ouvrages par an.

Par ailleurs, l’événement n’entend pas produire un format digital spécifique ni une programmation parallèle. Plutôt, par des captations in situ, promouvoir et faire revivre ce qui s’est passé – à l’exception des Hors les murs. Ce qui implique qu’il n’y aura pas de plan B en cas de mesures sanitaires spécifiques.

On se souvient, par exemple, que le salon de Turin 2020 avait décidé de basculer toute sa programmation sur YouTube, en plein mois de mai, avec un strict respect de règles de distanciation, mais pour ne pas annuler l’événement. De toute manière, une troisième année sans salon du livre à Paris aurait des conséquences funestes, digital ou non.

Associé avec Paris librairies

Autre bouleversement, l’implication des libraires, à travers l’association Paris librairies. Ce qui nous amène à la présence des livres. « Nous allons acheter près de 300.000 livres, à travers quelque 50.000 références », dévoile le directeur général. En somme, le festival, donc la société commerciale du SNE, se fera libraire de la manifestation. « Nous achetons les livres avec faculté de retour avec l’objectif de passer sous la barre des 50% de taux de retour », précise-t-il.

« Les éditeurs choisiront évidemment leurs livres dans une taille de boite (nombre de références et quantités hors dédicaces) fixées par l’organisation. On cherche une solution avec la possibilité de deux réassorts par jour et un réassort le dimanche avec un stock déporté en RP. »

Pour y parvenir, plusieurs dizaines de libraires de l’association prendront part aux trois jours de l’événement, effectuant le lien entre public et éditeurs. Enfin, un espace d’encaissement, à la sortie, centralisera les achats « pour fluidifier la visite et optimiser l’espace ». Finies les ventes sur stands des exposants — et par conséquent, les marges plus intéressantes.

En cas d’indisponibilité des ouvrages, des bornes seront à la disposition du public, avec l’interface de Paris librairies, et son service de géolocalisation. Et si des titres venaient à manquer, les dépannages s’effectueraient avec les librairies du réseau. La répartition financière, ensuite, s’effectuera à 50/50 sur la marge entre libraires et organisateurs.

Une déambulation positive

À la marge, on fera également son deuil de la sacro-sainte journée professionnelle — plus souvent un moment d’autocongratulation que de véritables échanges, justement — pour cette édition 2022. De même, les immenses banderoles plongeant du plafond pour indiquer la présence d’une maison ou d’une Région partiront aux oubliettes.

« La scénographie est très ouverte et l’on peut voir les modules de loin : personne n’est occulté, il n’y aura pas de mauvais emplacement », insiste la directrice artistique. « Une même maison aura la possibilité d’ouvrir plusieurs espaces à l’intérieur du festival, pour se retrouver dans deux, ou les trois espaces thématiques, suivant l’offre éditoriale qu’elle entend valoriser. »

Et Jean-Baptiste Passé de conclure : « Nous avons lu Dostoïevski, nous savons que la beauté sauvera le monde. Notre projet d’espaces vise l’harmonisation sans l’uniformisation. D’autant qu’il s’agit d’un mobilier conçu pour une déambulation positive, centré sur les visiteurs et biosourcé. » Fin, donc, de la vente de moquette à tout crin.

Le reste dépendra de l’adhésion des éditeurs.

crédits photo : Grand Palais © Patrick Tourneboeuf - Tendance Floue